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Инициативу губернатора Приморья рассмотрят в Правительстве РФ
Глава Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой ввести заградительные пошлины на экспорт рыбы. Свое предложение он вчера, 17 сентября, озвучил Президенту страны Владимиру Путину в ходе встречи с высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в единый день голосования.
Владимир Микулшевский отметил, что перед Приморьем стоит серьезная задача, обозначенная Правительством, – перерабатывать рыбу на своем берегу, а не экспортировать в сыром виде.
«Я направил предложение в Правительство о введении заградительных пошлин на вывоз рыбы, чтобы внутреннего потребителя поддержать и в тоже время больше рыбы перерабатывать на российском берегу. Сейчас пошлины составляют около 5 процентов», - отметил руководитель Приморского края.
Также Владимир Миклушевский попросил Президента обратить внимание на то, что Правительством примерно год назад принято решение о создании в Приморье рыбопромышленного кластера на условиях государственно-частного партнерства, но инвестиции со стороны государства пока не поступают.
Президент страны Владимир Путин, отметил, что идею с введением заградительных пошлин на экспорт рыбы поручит рассмотреть Правительству России.
«Вывозные пошлины одноразово нельзя сделать, для начала нужно иметь мощности для переработки на берегу. Нужно с Правительством проработать, какими темпами вводить, сколько нужно проинвестировать, на каких условиях, чтобы была дополнительная рыбопереработка. Мы в этом направлении будем работать совершенно точно», - ответил Президент страны.
Также Владимир Путин заявил, что сейчас прорабатывается решение о субсидировании перевозок рыбы, добываемой на Дальнем Востоке.
«По заводу Соллерс уже принято решение о субсидировании перевозок автомобилей, которые производят на Дальнем Востоке для европейской части страны. Такое же решение планируем принять и в отношении рыбы, добываемой на Дальнем Востоке, чтобы создать экономические целесообразные условия для продажи этой продукции в европейской части страны»,- акцентировал Президент.
В ходе встречи с главами субъектов Владимир Путин поинтересовался деятельностью Дальневосточного федерального университета и отметил важность взаимодействия с ректором.
«Нам нужно готовить специалистов того профиля, который востребован в регионе. Имею ввиду судостроение, авиастроение, космонавтику, рыбную промышленность. Не просто готовить кадры для страны вообще, но и для региональной экономики»,- подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что наличие квалифицированных кадров – важнейшая составляющая инвестиционной привлекательности региона.
«В Приморском крае реализуются крупные инвестиционные проекты – ВНХК, судостроительный кластер, строительство завода СПГ и многие другие. Все эти проекты будут требовать 45-50 тысяч специалистов. Потребуется подготовка молодых кадров нашими вузами и переподготовка уже состоявшихся специалистов. Вместе с работодателями, представителями вузов нам нужно объединять усилия по созданию образовательного инженерного кластера», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Так, в регионе уже создано 130 базовых школ-центров компетенций, оснащенных передовым учебно-лабораторным оборудованием. Базовые школы соединены с помощью дистанционных технологий с отдаленными, в которых на высоком уровне проводятся уроки физики, математики, химии и биологии.
25 учреждений профессионального образования будут осуществлять подготовку рабочих кадров для инвестиционных проектов. В подготовке специалистов также будут участвовать 16 учреждений среднего звена и 7 вузов.
Соответствующее соглашение о подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями инвесторов заключено с департаментом образования и науки Приморского края.
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