Владимир Миклушевский начнет работать губернатором Приморского края с понедельника

В понедельник, 22 сентября, Владимир Миклушевский официально вступит в должность губернатора Приморского края. Церемония пройдет в Большом зале администрации Приморского края в 14:00.

Напомним, выборы Губернатора Приморья состоялись 14 сентября. 16 сентября, на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края принято решение о признании досрочных выборов Губернатора состоявшимися и действительными.

Избранным на должность Губернатора Приморского края является Владимир Владимирович Миклушевский, получивший 466 654 голоса избирателей, что составляет 77,43 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По данным крайизбиркома, Владимир Миклушевский получил беспрецедентную поддержку приморцев – никто ни разу за всю историю выборов в Приморье не набирал такой процент голосов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.