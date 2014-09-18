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Владимир Миклушевский начнет работать губернатором Приморского края с понедельника

18 Сентября 2014, 13:04 | Приморье

В понедельник, 22 сентября, Владимир Миклушевский официально вступит в должность губернатора Приморского края. Церемония пройдет в Большом зале администрации Приморского края в 14:00.

Напомним, выборы Губернатора Приморья состоялись 14 сентября. 16 сентября, на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края принято решение о признании досрочных выборов Губернатора состоявшимися и действительными.

Избранным на должность Губернатора Приморского края является Владимир Владимирович Миклушевский, получивший 466 654 голоса избирателей, что составляет 77,43 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По данным крайизбиркома, Владимир Миклушевский получил беспрецедентную поддержку приморцев – никто ни разу за всю историю выборов в Приморье не набирал такой процент голосов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  приморье  политика  миклушевский 



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Комментарии

  • Псевдоним07:18, 19.09.2014#

    Молодец, Вы лучший Владимир Владимирович.

  • Трепанг07:55, 19.09.2014#

    Интересно. . . . Ремонт дорог продолжили втихоря дальше, весь город стоит в пробках из-за ремонта дорог. Кому-то нужен был рейтинг перед выборами. . . .

  • приморец08:05, 19.09.2014#

    В чём лучший?

  • Псевдоним10:32, 19.09.2014#

    ЩА ПРОСПИТСЯ ПОСЛЕ ОТМЕЧАНИЯ ВЫБОРОВ И ВЫЙДЕТ ДАЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

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