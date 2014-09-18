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Владимир Миклушевский начнет работать губернатором Приморского края с понедельника
В понедельник, 22 сентября, Владимир Миклушевский официально вступит в должность губернатора Приморского края. Церемония пройдет в Большом зале администрации Приморского края в 14:00.
Напомним, выборы Губернатора Приморья состоялись 14 сентября. 16 сентября, на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края принято решение о признании досрочных выборов Губернатора состоявшимися и действительными.
Избранным на должность Губернатора Приморского края является Владимир Владимирович Миклушевский, получивший 466 654 голоса избирателей, что составляет 77,43 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По данным крайизбиркома, Владимир Миклушевский получил беспрецедентную поддержку приморцев – никто ни разу за всю историю выборов в Приморье не набирал такой процент голосов.
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Молодец, Вы лучший Владимир Владимирович.