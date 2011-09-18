В Михаловском районе Приморья построят Hi-Tech производство

В Михайловке состоялась закладка памятного камня в основание фундамента новой российско-китайской промышленной зоны «Дальний Восток».

Гидроэлектрокорпорация «Гуандун» выступает инициатором возведения ряда предприятий на территории Михайловского района. До конца 2011 года в проект будет инвестировано 10 миллионов юаней. В последующем году сумма увеличится в пять раз.

По мнению председателя краевого парламента Виктора Горчакова, в основе экономической зоны должно находиться реальное производство. «Для нас принципиально, чтобы здесь возникло производство, - сказал он на открытии промзоны. - У нас достаточно хорошо развито взаимодействие с китайским соседом в области торговли, гуманитарных обменов. Задача дня – запуск в крае современного электротехнического или электронного производства».

Проект включает комплекс заводских зданий, инфраструктурные решения, крупные и малоэтажные кварталы застройки.

Рассказывает глава Михайловского района Анатолий Чеботков: «Шесть лет мы готовили совместный проект. И вот он воплощается в жизнь. Инвесторы - Государственная корпорация «Гуандун» - занимает третье место в Китае по строительству гидротехнических сооружений. Сегодня престижно работать с Приморьем, поэтому известная на юге Китая корпорация приобрела акции промышленной компании города Суйфэньхе. Мы рады, что наши нынешние партнеры – авторитетнейшая организация, которая возвела самый протяженный в Китае 30-ти километровый мост, строила электростанции, плотины».

Заместитель секретаря горкома провинции Хэйлунцзян Ян Шу и вице-мэр Суйфэньхэ Линь Ху отметили, что руководство КНР уделяет большое значение развитию двусторонних отношений и реализации конкретных совместных программ. Проект промышленной зоны «Дальний Восток» будет отвечать требованиям современных технологий и экологической безопасности.

Председатель приморского парламента Виктор Горчаков подчеркнул, что сегодня идет речь о повышении эффективности взаимных отношений приграничных территорий России и Китая. Он сказал: «Десять лет назад было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Задача нынешних руководителей обеих стран - подкреплять этот документ конкретными делами".

Закладка памятного камня прошла в день празднования 85-летия Михайловского района. Виктор Горчаков пожелал, чтобы к своему столетнему юбилею район мог похвастаться современным хайтэковским производством на территории новой промышленной зоны.