www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Большом Камне не могут провести конкурс на замглавы администрации

18 Августа 2015, 18:32 | Приморье

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», реформа местного самоуправления, подразумевающая решающее слово губернатора при назначении глав городов и районов, пока обошла Большой Камень, 1 января преобразованный из ЗАТО в обычный городской округ.

С середины 2013 года местный сити-менеджер Вячеслав МОСКАЕВ работает с приставкой «и.о.», и такая ситуация абсолютно устраивает руководство города. Кроме того, вот уже несколько месяцев в Большом Камне не удается провести конкурс на должность заместителя главы администрации.

С весны 2015 года администрация Большого Камня несколько раз объявляла конкурс на замещение должности заместителя главы администрации. Сейчас на этому посту трудится Олеся ПЕРЕДЕРЕЙ - по некоторым сведениям, протеже и.о. главы администрации бывшего ЗАТО Вячеслава Москаева.

Объявление о проведении конкурса было впервые опубликовано на сайте администрации и в газете «ЗАТО» еще в апреле, но тогда конкурс не состоялся: участвовать в нем вознамерился только один претендент. После этого конкурс объявляли еще четыре раза, но участвовать в нем желающих не нашлось.

Как утверждают источники «Золотого Рога», знакомые с ситуацией в Большом Камне, возможно, что у нынешней замглавы Олеси Передерей, окончившей университет по специальности «социальная антропология», для назначения заместителем главы еще не наработан необходимый стаж муниципальной (государственной) службы или стаж по специальности, и она его «добирает», работая по срочному трудовому договору. А неоднократные попытки провести конкурс на должность замглавы, таким образом, больше похожи на попытку потянуть время. Кстати, очередной конкурс на ответственный пост предполагается провести лишь 28 сентября - если, конечно, будут желающие.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: самоуправление  сити-менеджер 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ajhortilansklas16:07, 19.08.2015#

    The easiest way to do oil trading is through the use of the Traders Superstore method. Been doing really good and earning really well. Just Google Traders Superstore to learn more.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru