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В Большом Камне не могут провести конкурс на замглавы администрации
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», реформа местного самоуправления, подразумевающая решающее слово губернатора при назначении глав городов и районов, пока обошла Большой Камень, 1 января преобразованный из ЗАТО в обычный городской округ.
С середины 2013 года местный сити-менеджер Вячеслав МОСКАЕВ работает с приставкой «и.о.», и такая ситуация абсолютно устраивает руководство города. Кроме того, вот уже несколько месяцев в Большом Камне не удается провести конкурс на должность заместителя главы администрации.
С весны 2015 года администрация Большого Камня несколько раз объявляла конкурс на замещение должности заместителя главы администрации. Сейчас на этому посту трудится Олеся ПЕРЕДЕРЕЙ - по некоторым сведениям, протеже и.о. главы администрации бывшего ЗАТО Вячеслава Москаева.
Объявление о проведении конкурса было впервые опубликовано на сайте администрации и в газете «ЗАТО» еще в апреле, но тогда конкурс не состоялся: участвовать в нем вознамерился только один претендент. После этого конкурс объявляли еще четыре раза, но участвовать в нем желающих не нашлось.
Как утверждают источники «Золотого Рога», знакомые с ситуацией в Большом Камне, возможно, что у нынешней замглавы Олеси Передерей, окончившей университет по специальности «социальная антропология», для назначения заместителем главы еще не наработан необходимый стаж муниципальной (государственной) службы или стаж по специальности, и она его «добирает», работая по срочному трудовому договору. А неоднократные попытки провести конкурс на должность замглавы, таким образом, больше похожи на попытку потянуть время. Кстати, очередной конкурс на ответственный пост предполагается провести лишь 28 сентября - если, конечно, будут желающие.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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