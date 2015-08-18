www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

К муниципальным выборам в Приморье допустили всех желающих

18 Августа 2015, 17:00 | Приморье

Общероссийская тенденция выборов-2015 - не пускать на выборы «неугодные» партии - в Приморье пока не проявилась, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Если за оставшийся до Единого дня голосования месяц ничего не изменится, то за места в думе Спасского района поборются сразу восемь партий, а в думу Пожарского района попытаются попасть шесть политических сил - в том числе пять по партспискам. Однако благосклонность со стороны избирательных комиссий может не помочь, а помешать небольшим партиям…

В территориальной избирательной комиссии Спасского района газете «Золотой Рог» подтвердили, что регистрацию получили все партсписки: за 15 кресел в районной думе будут бороться почти 140 кандидатов из восьми партий. Но если участие «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ выглядит вполне привычным, то еще для трех участников - «Родины», «Коммунистов России» и «Партии дела» - сентябрьские выборы - последний шанс получить право выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей. «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая также участвует в выборах в Спасском районе, таким правом уже обладает.

Впрочем, один из участников выборов в Спасском районе поделился с газетой «Золотой Рог» опасениями, что в этом районе будет реализован сценарий с массовым досрочным голосованием, аналогичный майским выборам в думу Дальнереченского района. Кроме того, в спасских выборах примет участие спойлер «Коммунисты России», который будет конкурировать за голоса не только с Компартией, но и с тремя другими непарламентскими участниками. Как показывает практика приморских выборов последних лет, список «КР» способен набрать один-два процента даже без медийной и ресурсной поддержки. Показательно, что на сей раз в список «Коммунистов России» вошло сразу несколько сотрудников расположенной в Спасске ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница №2» (ранее ее долгое время возглавлял депутат краевого парламента Александр БЕХТЕР) и местного медиахолдинга «Орбита», лояльного властям Спасска.

- На выборах в Спасске важно не общее количество участников, а количество партий, занимающих одну электоральную «нишу». Например, «Коммунисты России» и КПРФ ориентируются на один электорат, и в этой ситуации исключить «растаскивание» голосов в пользу «КР» и других непарламентских партий нельзя. По опыту прошлых выборов можно сказать, что подобная технология выгодна прежде всего партии большинства, у которой соперников в ее электоральной «нише» нет, - считает приморский политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Добавим, что ТИК Пожарского района, который является второй территорией с выборами по партспискам, помимо парламентских партий зарегистрировал список «Родины», которая стала пятым участником выборов в местную думу. Еще одна непарламентская сила, «Союз Труда», выдвинула одного кандидата по округу. Всего же в этом муниципалитете в выборах примут участие почти 80 кандидатов по партийным спискам и около 40 - по одномандатным округам. А в Ханкайском, Кировском, Чугуевском и Анучинском районах зарегистрированы все без исключения выдвинувшиеся по округам кандидаты, включая самовыдвиженцев.

 

Артем СТРОГИН.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: выборы  КПРФ  коммунисты россии  единая россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru