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К муниципальным выборам в Приморье допустили всех желающих
Общероссийская тенденция выборов-2015 - не пускать на выборы «неугодные» партии - в Приморье пока не проявилась, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Если за оставшийся до Единого дня голосования месяц ничего не изменится, то за места в думе Спасского района поборются сразу восемь партий, а в думу Пожарского района попытаются попасть шесть политических сил - в том числе пять по партспискам. Однако благосклонность со стороны избирательных комиссий может не помочь, а помешать небольшим партиям…
В территориальной избирательной комиссии Спасского района газете «Золотой Рог» подтвердили, что регистрацию получили все партсписки: за 15 кресел в районной думе будут бороться почти 140 кандидатов из восьми партий. Но если участие «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ выглядит вполне привычным, то еще для трех участников - «Родины», «Коммунистов России» и «Партии дела» - сентябрьские выборы - последний шанс получить право выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей. «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая также участвует в выборах в Спасском районе, таким правом уже обладает.
Впрочем, один из участников выборов в Спасском районе поделился с газетой «Золотой Рог» опасениями, что в этом районе будет реализован сценарий с массовым досрочным голосованием, аналогичный майским выборам в думу Дальнереченского района. Кроме того, в спасских выборах примет участие спойлер «Коммунисты России», который будет конкурировать за голоса не только с Компартией, но и с тремя другими непарламентскими участниками. Как показывает практика приморских выборов последних лет, список «КР» способен набрать один-два процента даже без медийной и ресурсной поддержки. Показательно, что на сей раз в список «Коммунистов России» вошло сразу несколько сотрудников расположенной в Спасске ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница №2» (ранее ее долгое время возглавлял депутат краевого парламента Александр БЕХТЕР) и местного медиахолдинга «Орбита», лояльного властям Спасска.
- На выборах в Спасске важно не общее количество участников, а количество партий, занимающих одну электоральную «нишу». Например, «Коммунисты России» и КПРФ ориентируются на один электорат, и в этой ситуации исключить «растаскивание» голосов в пользу «КР» и других непарламентских партий нельзя. По опыту прошлых выборов можно сказать, что подобная технология выгодна прежде всего партии большинства, у которой соперников в ее электоральной «нише» нет, - считает приморский политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.
Добавим, что ТИК Пожарского района, который является второй территорией с выборами по партспискам, помимо парламентских партий зарегистрировал список «Родины», которая стала пятым участником выборов в местную думу. Еще одна непарламентская сила, «Союз Труда», выдвинула одного кандидата по округу. Всего же в этом муниципалитете в выборах примут участие почти 80 кандидатов по партийным спискам и около 40 - по одномандатным округам. А в Ханкайском, Кировском, Чугуевском и Анучинском районах зарегистрированы все без исключения выдвинувшиеся по округам кандидаты, включая самовыдвиженцев.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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