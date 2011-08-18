В приморском парламенте появится своя Юлия Тимошенко

В соответствии с Избирательным кодексом Приморского края Избирательная комиссия передала Юлии Тимошенко (на момент выборов 2006 года - Стрижак) как зарегистрированному кандидату из списка "Единой России" вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Приморского края. Напомним, что место в краевом парламенте освободилось 12 августа после досрочного прекращения депутатских полномочий Виктора Ревы в связи с его назначением членом крайизбиркома.

В 2006 году Юлия Тимошенко, будучи победителем отборочного конкурса "Молодой гвардии Единой России" была включена в региональный список кандидатов в Законодательное Собрание Приморского края и занимала 17-ю позицию.

Юлии Тимошенко - 25 лет, она будет самым молодым депутатом и седьмой женщиной в составе краевого парламента. Юлия окончила школу с золотой медалью, с отличием закончила ДВГУ по специальности "экономика". Со студенческих лет является членом партии "Единая Россия", возглавляла региональное отделение "Молодой Гвардии" в городе Артеме, позже работала в краевом штабе МГЕР, была членом молодежного совета при Законодательном Собрании Приморского края. До настоящего времени работала в городской больнице № 1 города Артема экономистом.