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В приморском парламенте появится своя Юлия Тимошенко
В соответствии с Избирательным кодексом Приморского края Избирательная комиссия передала Юлии Тимошенко (на момент выборов 2006 года - Стрижак) как зарегистрированному кандидату из списка "Единой России" вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Приморского края. Напомним, что место в краевом парламенте освободилось 12 августа после досрочного прекращения депутатских полномочий Виктора Ревы в связи с его назначением членом крайизбиркома.
В 2006 году Юлия Тимошенко, будучи победителем отборочного конкурса "Молодой гвардии Единой России" была включена в региональный список кандидатов в Законодательное Собрание Приморского края и занимала 17-ю позицию.
Юлии Тимошенко - 25 лет, она будет самым молодым депутатом и седьмой женщиной в составе краевого парламента. Юлия окончила школу с золотой медалью, с отличием закончила ДВГУ по специальности "экономика". Со студенческих лет является членом партии "Единая Россия", возглавляла региональное отделение "Молодой Гвардии" в городе Артеме, позже работала в краевом штабе МГЕР, была членом молодежного совета при Законодательном Собрании Приморского края. До настоящего времени работала в городской больнице № 1 города Артема экономистом.
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