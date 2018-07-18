Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем

14 июля Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу со своими сторонниками. Неформальный и открытый разговор с представителями территорий быстро превратился в обмен мнениями о том, как должен развиваться Приморский край в ближайшие годы. По словам Андрея Тарасенко, подобные встречи помогут сделать так, чтобы курс, которым идет регион, максимально отвечал ожиданиям приморцев.

На встречу собрались представители всех муниципалитетов Приморья. Часть разговора была посвящена подведению итогов работы за девять месяцев, прошедших после смены руководства края. Борьба с невыплатой зарплаты на предприятиях, ликвидация лесных пожаров, предотвращение энергетического кризиса – вот лишь часть дел, которыми Андрею Тарасенко пришлось заниматься в первые недели и месяцы его работы в Приморье. Сегодня, когда наиболее острые вопросы решены, настало время подумать о стратегии развития края на ближайшие годы.

По словам Андрея Тарасенко, регулярные рабочие поездки по краю позволили получить информацию о том, что волнует жителей края сегодня, и чего они хотят в будущем. Хорошо оплачиваемая работа, доступное жилье, качественные медицина и образование – именно эти вопросы чаще всего ставят приморцы в ходе встреч.

- Сегодня у меня есть сплоченная команда. Есть понимание того, что приморцы хотят перемен, - сказал Андрей Тарасенко. – Важно, чтобы молодежь оставалась в регионе. Я уверен, что мы сохраним край за собой, передадим его будущим поколениям.

Первоочередными задачами на ближайшие годы, по мнению Тарасенко, должны стать повышение качества жизни приморцев и рост их доходов. Именно поэтому власти края сегодня пытаются придать новый импульс экономике Приморья, поддержать традиционные отрасли – лесную, горнодобывающую, агропромышленную. Но качество жизни зависит не только от уровня зарплаты, убежден Андрей Тарасенко. Рассказывая о недавней встрече с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, руководитель края напомнил об одном из ее итогов – льготах для Приморья при обновлении общественного транспорта, благодаря которым регион получит около 400 новых городских автобусов и 5 электропоездов. В свою очередь, концепция нового «майского указа» президента России предполагает федеральное финансирование ключевых проектов социальной сферы региона: строительство новых школ, детских садов, медицинских учреждений.

- Нужно взаимодействие с центром. Без этого ничего не сделаешь. С собственным финансированием край сделать ничего не сможет. И любой, кто сидит в кресле губернатора, точно так же будет взаимодействовать с Москвой, - считает Андрей Тарасенко.

В ходе встречи со своими сторонниками глава региона также подробно рассказал о своей трудовой биографии, о семье, и о том, как его предки прибыли в Приморский край. Отвечая на вопросы из районов, Андрей Тарасенко не обошел вниманием самые острые проблемы – жилье для детей-сирот, пенсионную реформу, строительство «Хаяттов» - и выразил надежду, что участники предвыборной гонки не будут спекулировать на трудностях.

- Надо не рассказывать, кто лучше, кто круче. Не нужно дразнить общество, - подчеркнул Андрей Тарасенко.

КРОМЕ ТОГО

Предвыборный штаб Андрея Тарасенко возглавил экс-глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ, принимавший активное участие в ликвидации последствий тайфунов «Гони» и «Лайонрок».

Андрей Тарасенко назвал Пучкова «пробивным» в решении вопросов и высказал уверенность: если после 9 сентября экс-министр станет сенатором от Приморья, проблемы региона будут решаться не в чрезвычайном, а в плановом режиме. Кроме того, на первом рабочем заседании краевого штаба всем, кто отвечает за ход кампании на местах, напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать требования избирательного законодательства, действовать честно и открыто.