В Приморье в выборах будут участвовать известные политики и малоизвестные бизнесмены

В Приморье прошли партийные конференции по выдвижению кандидатов в депутаты представительных органов

В минувшие выходные конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Думы Владивостока и представительных органов еще семи муниципальных образований Приморья провели четыре парламентские партии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сенсаций на этой стадии избирательного процесса не произошло - если, конечно, не считать таковыми появление на проходных местах в партсписках людей без политического бэкграунда, но с солидным финансовым потенциалом. Противоположная тенденция - включение в списки участников недавних протестных акций во Владивостоке, которые наверняка добавят драйва на нескольких одномандатных округах.

«ЕР»: все равны, но есть ровнее

Первой из парламентских партий своих кандидатов в Думу Владивостока утвердила «Единая Россия». По решению делегатов 32-й внеочередной партконференции, в общую часть списка «ЕР», как и пять лет назад, войдут нынешний председатель Думы Елена НОВИЦКАЯ и председатель комитета по бюджету Владимир ИСАКОВ. Замкнет тройку Андрей БРИК, с 2003 по 2016 годы руководивший краевым филиалом ФГУП «Почта России». Добавим, что всего среди кандидатов-списочников будет восемь членов фракции «ЕР», работавших в созыве 2012-2017 годов, а еще пять действующих депутатов от партии власти поборются за победу в одномандатных округах.

Стоит отметить, что расстановка кандидатов от «ЕР» по округам не в полной мере соответствует результатам состоявшихся 28 мая праймериз. И речь не столько об инкорпорированном в общую часть Андрее Брике, который в предварительном голосовании не участвовал вовсе: единороссы дали второй шанс «членам партии с 1905 года», не занявшим лидерских позиций в ходе праймериз. Председатель комитета гордумы по местному самоуправлению Михаил ВЕСЕЛОВ возглавит группу списка партии по 12-му округу, хотя в праймериз участвовал по 2-му. Другой действующий депутат гордумы Евгений ТЕСЛЕНКО, несмотря на провал в ПГ на округе №5, выдвинут одномандатником в соседнем 6-ом округе.

В свою очередь, лидер предварительного голосования на округе №6, председатель Молодежной палаты при Думе Александр БОНДЯЕВ уступил первое место в группе депутату ЗС ПК Юрию КОРСАКОВУ, помощником которого является. На округе №5 стал кандидатом помощник депутат ЗС ПК Олега ВЕЛЬГОДСКОГО Сергей БОЧИН, занявший на праймериз лишь третье место. Но если в этих случаях перестановки объясняются скорее стремлением партии получить максимальный результат, то, к примеру, занявшую второе место на округе №14 Оксану ЛАКОМКИНУ «подвинули» в списке ради гендиректора ВДЦ «Океан» Андрея БАЗИЛЕВСКОГО, который претендовал, но не попал в общую часть списка «ЕР». Один из лидеров по округу №12 Дмитрий МАКСИМЕНКО уступил первое место в территориальной группе Екатерине РАССОЛЕНКО, занявшей на округе №3 третье место. А группу №3 возглавил обладатель «бронзы» в округе №1, гендиректор ООО «Ратимир» Роман САНКЛЕР.

Самсонов против Жириновского

Решая вопрос о том, кого поставить во главе списка на выборах в столице Приморья, большинство парламентских партий сделало ставку на проверенных временем активистов. Так, коммунистов на выборы в Думу Владивостока поведет секретарь владивостокской ячейки КПРФ, депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ. Гарантированно избраться в гордуму также смогут не замеченный ранее в городской политике предприниматель Сергей БЕЛОВ и лидер комсомольской организации КПРФ в Приморье Евгений ЛЯШЕНКО. Из кандидатов по одномандатным округам можно выделить бывшего зампрокурора Владивостока, а ныне - защищающего оппозиционеров юриста Алексея КЛЕЦКИНА, который будет представлять КПРФ в округе №17.

Кстати, на выборах-2017 у «истинных» коммунистов снова будет клон: «Коммунистическая партия социальной справедливости» уведомила горизбирком о проведении 18 июля общего собрания по выдвижению кандидатов в Думу Владивостока. Остается лишь догадываться, каким образом КПСС собирается за неделю собрать 2,5 тысячи подписей, необходимых для регистрации списка. Поставить рекорд по сбору подписей намерена также «Народная партия «За женщин России», которая тоже проводит собрание 18 июля.

Список ЛДПР на выборах в представительный орган столицы Приморья, как и ожидалось, возглавил бессменный лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Возможно, что его присутствие в списке и неплохой результат ЛДПР на последних выборах в ЗС ПК помогут вернуться в большую политику экс-депутатам краевого парламента Сергею КУШНЫРЮ (возглавил терргруппу №2, выдвинут по округу №13) и Елене ВИКДОРОВОЙ (возглавила группу списка №10 и выдвинута по округу №14). Поборется за мандат и супруг Елены Викдоровой Алексей, включенный в общую часть партсписка. А единственный представитель либерал-демократов в текущем созыве гордумы, Анна ХМЕЛЕВА, пойдет на выборы по одномандатному округу №15 и в группе списка №11.

«Справедливая Россия», напротив, решила обойтись без «паровозов» на выборах в гордуму. В общую часть списка «СР» вошли Руслан ГАЛИЦКИЙ, Евгений КУЗНЕЦОВ и Артур ПОТАПОВ. При этом постоянным и активным участником избирательных кампаний «СР» является только Потапов, а господа Галицкий и Кузнецов известны благодаря своим достижениям в бизнесе и спорте соответственно.

Тест для протеста

Принять участие в выборах во Владивостоке решило приморское отделение партии «Яблоко», не так давно пережившее внутренний конфликт. В минувшем году на выборах в ЗС ПК «яблочники» получили более 5% голосов в столице края, что внушает им надежду на попадание в гордуму. Лидер приморского «Яблока» Николай МАРКОВЦЕВ по традиции поборется за мандат в Ленинском районе, выбрав для выдвижения одномандатный округ №16, а также возглавит общегородской список партии. В общей части списка компанию Марковцеву составят его заместитель Любовь КАРПОВА и экс-депутат ЗС ПК Игорь КРУТЫХ, недавно покинувший «Российскую партию пенсионеров за справедливость» из-за разногласий с новым руководителем краевого отделения РППС Юлией ТОЛМАЧЕВОЙ. К слову, «пенсионеры» станут последней из освобожденных от сбора подписей партий, которая проведет предвыборную конференцию.

Партия «Родина», неудачно выступившая в прошлом году на выборах в краевой парламент, выдвинула список, основу которого, как и на выборах-2016, составили пенсионеры силовых структур и представители охранного бизнеса. Возглавил общую часть родственник руководителя отделения «Родины» Роман КАПЛУНЕНКО. В одномандатных округах партию представят 10 кандидатов. Напомним, что «Яблоку» и «Родине» наряду с вышеупомянутыми КПСС и партией «За женщин России» необходимо будет до 26 июля собрать и сдать в горизбирком более 2,2 тысячи подписей избирателей Владивостока.

Добавим, что выборы-2017 станут пробой сил для нескольких участников протестных акций. Представители несистемной оппозиции есть в списках «Яблока» и КПРФ, хотя федеральное руководство этих партий всячески подчеркивает свое несогласие с тактикой инициатора последних массовых выступлений в России Алексея НАВАЛЬНОГО. В то же время координатора приморского штаба Навального Юрия КУЧИНА (КПРФ), на этот раз компартия в гордуму не выдвинула.