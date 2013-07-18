Универсальные электронные карты начнут выдавать жителям Приморского края с 1 января 2014 года

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 18 июля, провел заседание Администрации. Первым вопросом стало обсуждение внедрения в Приморье универсальной электронной карты.

Как доложил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Алексей Щуров, в регионе уже было проведено тестирование универсальной электронной карты, в том числе по оплате за проезд в общественном транспорте. С 1 января 2014 года их начнут выдавать всем жителям края бесплатно, по заявлению.

Губернатор подчеркнул, что электронная карта – очень удобная вещь. Однако сегодня необходимо максимально расширить количество доступных, а главное, востребованных приложений по ней. Глава региона поручил профильному департаменту изучить опыт других регионов и стран, где универсальные электронные карты широко используются для оплаты услуг, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Особенно внимательно нужно проработать вопрос зачисления денежных средств на эту карточку. Это в первую очередь должно быть удобно для жителей края, которые сегодня активно пользуются услугами различных банков. У людей должен быть выбор, иначе универсальные электронные карты просто не будут востребованы», - подчеркнул он.

Владимир Миклушевский также отметил необходимость объединить работу по реализации данного проекта с развитием сети многофункциональных центров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.