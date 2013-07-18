www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Универсальные электронные карты начнут выдавать жителям Приморского края с 1 января 2014 года

18 Июля 2013, 15:56 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 18 июля, провел заседание Администрации. Первым вопросом стало обсуждение внедрения в Приморье универсальной электронной карты.

Как доложил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Алексей Щуров, в регионе уже было проведено тестирование универсальной электронной карты, в том числе по оплате за проезд в общественном транспорте. С 1 января 2014 года их начнут выдавать всем жителям края бесплатно, по заявлению.

Губернатор подчеркнул, что электронная карта – очень удобная вещь. Однако сегодня необходимо максимально расширить количество доступных, а главное, востребованных приложений по ней. Глава региона поручил профильному департаменту изучить опыт других регионов и стран, где универсальные электронные карты широко используются для оплаты услуг, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Особенно внимательно нужно проработать вопрос зачисления денежных средств на эту карточку. Это в первую очередь должно быть удобно для жителей края, которые сегодня активно пользуются услугами различных банков. У людей должен быть выбор, иначе универсальные электронные карты просто не будут востребованы», - подчеркнул он. 

Владимир Миклушевский также отметил необходимость объединить работу по реализации данного проекта с развитием сети многофункциональных центров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: УЭК  транспорт  миклушевский  сервис  коммуникации 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним22:25, 21.07.2013#

    В УЭК паспорт и банковская карта в одном флаконе. Т. е. вставляя карту в картоприёмник, вы сообщаете заинтересованным организациям не только сколько у вас на счету денег, но и кто вы такой. Поэтому не стоит удивляться, что с вашего счёта будут сняты деньги, если вы где-то задолжали какой-то организации. А вы что думали - это для ВАШЕГО удобства?Фигушки.

  • Псевдоним22:29, 28.07.2013#

    Все верно! Не ведитесь на это говно, ваще как овечек хотят заклеймить нас мля этими картами. . .

  • Креведко22:47, 28.07.2013#

    Пока никакой реальной пользы от нее не видно, один пиар и надувание щек главнюками, которые ее продвигают.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru