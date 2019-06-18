Достроить в любых обстоятельствах

Олег Кожемяко вновь встретился с дольщиками микрорайона «Д» Снеговой Пади

Администрация Приморья исполнит обязательства по достройке микрорайона «Д» в Снеговой Пади, взятые прежними властями региона. Об этом на недавней встрече с дольщиками заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО. По словам главы края, средства на достройку домов первой очереди уже заложены в бюджете Приморья, а по домам второй очереди решается вопрос с банковским финансированием.

Напомним, что проблемой обманутых дольщиков Олег Кожемяко начал заниматься еще в первые дни своей работы в Приморье. В начале октября 2018 года он побывал на нескольких долгостроях, в том числе осмотрел дома в Снеговой Пади во Владивостоке. Впоследствии встречи с дольщиками проблемных домов стали регулярными – по каждому такому объекту краевые власти находили индивидуальное решение.

Кроме того, были приняты системные меры. Минувшей зимой Законодательное Собрание одобрило инициированный Олегом Кожемяко краевой закон, защищающий граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В апреле 2019 года был зарегистрирован краевой Фонд помощи обманутым дольщикам, главная задача которого – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. Запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить как минимум семь домов в Артеме и четыре во Владивостоке.

- По каждому из объектов найдены реально работающие схемы. Вопрос дольщиков не решался на протяжении многих лет, но мы целенаправленно двигаемся и пытаемся найти пути решения, чтобы помочь всем, кто пострадал от недобросовестных действий застройщиков, - отметил Олег Кожемяко.

Бюджет изыскал ресурсы

Ситуация с микрорайоном «Снеговая Падь. Комплекс «Д» имеет ряд особенностей. Это, в первую очередь, масштаб проблемы, а также привлечение значительного числа дольщиков в рамках программы «Жилье для российской семьи», которая завершилась еще в 2017 году. На очередной встрече с дольщиками шести «зависших» домов, которая состоялась 10 июня, губернатор Приморья признал: на определенном этапе власти региона не уделили должного внимания контролю за ходом строительства объектов микрорайона «Д» и его финансированием. Однако новая администрация Приморья, которой «в наследство» досталась нерешенная жилищная проблема сотен дольщиков микрорайона «Д», от ранее взятых государством обязательств по достройке домов не отказывается.

Схему решения «квартирного вопроса» удалось найти не сразу, рассказал Олег Кожемяко. Привлечь партнеров или поручить достройку КППК «Приморкрайстрой» оказалось невозможным по ряду юридических причин.

- Нами было принято решение – выделение средств напрямую из бюджета на достройку домов первого этапа. По второму этапу – предоставление гарантии Приморского края для привлечения банковского займа, - проинформировал дольщиков губернатор Приморья.

На достройку первых двух домов (№25 и №26) в бюджете Приморского края на 2019 год заложено 550 млн рублей. Решение о выделении этих средств 30 мая одобрил краевой парламент. Не исключено, что итоговая сумма затрат окажется меньше – конкретную цену контракта определит открытый аукцион по выбору подрядчика. Авансирование по контракту не предусмотрено – оплата работ будет производиться по факту.





- Мы уже подали заявку в КППК на признание домов проблемными, готовим пакет документов. Это необходимый этап для того, чтобы направить бюджетные средства на их достройку. Заявка находится на рассмотрении, - уточнила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга СУН-ЖАЮ. – Сейчас проводим дефектовку и осмечивание по данным объектам. Сумма в 550 млн рублей заложена с запасом, экспертиза может определить стоимость достройки домов в меньшую сумму. В этом случае сэкономленные средства направят на достройку домов второй очереди.





- За последний год в Приморье начали заниматься проблемами «обманутых дольщиков», искать и предлагать пути решения этой проблемы. У людей появилась надежда. Фонд помощи обманутым дольщикам уже зарегистрирован и начинает свою деятельность. Но предстоит огромная работа: все долгострои должны пройти обследования и экспертизу, для того чтобы был понятен размер необходимого финансирования, - комментирует депутат краевого парламента Евгений КОСТЮКОВ. - Депутаты ЗСПК поддержали выделение из бюджета средств на достройку «замороженных» объектов. Думаю, что это не последнее выделение. Другого способа достроить объекты дольщиков я не вижу, кроме как помощь из бюджета. Люди страдать не должны.

Власть держит слово

В июле-августе власти Приморья намерены подготовить программу по достройке домов первой очереди микрорайона «Д». Возобновление строительства ожидается в сентябре, а его завершение – в 2020 году. Что касается второй очереди строительства, то дома №1, №2, №3 и №4 на сегодня находятся в степени готовности менее 50%. Бюджет Приморья готов предоставить госгарантию, чтобы привлечь банковский кредит для скорейшей достройки данных объектов. Переговоры с кредитными организациями уже ведутся, уточнил Олег Кожемяко. На обслуживание долга заложено 93 млн рублей.

- В сентябре мы проведем торги по всем четырем домам второй очереди. Когда появится подрядчик, появятся и графики строительства по каждому дому, - добавил директор департамента градостроительства Приморского края Владимир МАРАН.

Важно, что в случае, если кредит в ближайшие полтора месяца привлечь не удастся, руководство края готово достроить вторую очередь микрорайона «Д» по той же схеме, что и первую – за счет прямых бюджетных инвестиций, сумма которых оценивается в 1,8 млрд рублей. В качестве сроков завершения строительства домов второй очереди рассматривается период 2021-2022 годов. Добавим, что в мае ремонтно-строительное управление КГУП «Примводоканал» приступило к строительству сетей водопровода и канализации к домам микрорайона «Д». Средства на эти работы были выделены из регионального бюджета.

- Вопрос мы решим при любых обстоятельствах. Вы видите, что мы не уходим от проблем, а поэтапно их решаем, не переносим на следующие годы. Кто бы ни был руководителем администрации Приморского края, он должен брать на себя ответственность, - акцентировал Олег Кожемяко.

Отвечая на вопросы дольщиков микрорайона «Д», Олег Кожемяко подчеркнул, что они получат именно квартиры, а не денежные компенсации. Задача – дать жилье людям, а не погрязнуть в многолетних судебных процессах.

- Если у человека есть жилье, он может планировать свое будущее в Приморье. Решив жилищные проблемы обманутых дольщиков и ряда других категорий граждан, мы сосредоточимся на строительстве доступного жилья, - подчеркнул глава региона. Напомним, что повышение доступности жилья является одной из главных задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Следующая встреча губернатора Приморья с дольщиками микрорайона «Д» запланирована на конец июля. Как уже говорилось выше, к этому моменту должны быть готовы графики работ по первым двум домам, а также решение банка по финансированию второй очереди микрорайона.

На фото: Проблемой жилых долгостроев Олег Кожемяко занимается с первых дней работы в Приморье.

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