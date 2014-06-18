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В Приморье непарламентским партиям дали шанс
Барьер для прохождения партий в Законодательное Собрание Приморского края и местные думы снизится до 5%, а на местные выборы вернется графа «против всех».
Таким образом, на сентябрьских выборах у небольших партий появляется реальный шанс войти в думы крупных городов края, таких как Уссурийск и Находка. Осложнить эту задачу способно разве что возвращение графы «против всех».
Графа «против всех» будет применяться не только при выборах по партспискам, но и по одномандатным округам. Однако на довыборах в Законодательное Собрание Приморского края по округу №5 (Владивосток) «против всех» проголосовать не получится, поскольку на региональных выборах эта графа применяться не будет.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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