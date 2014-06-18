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Приморские эсеры боятся застрять в фильтре

18 Июня 2014, 15:36 | Приморье

Парламент Приморья на внеочередном заседании назначил дату досрочных выборов губернатора. Первое за 13 лет голосование такого уровня состоится 14 сентября. «Точкой отсчета» избирательной кампании стал понедельник, 16 июня – день публикации решения о назначении выборов в СМИ. При этом депутатам предстоит еще принять поправки в бюджет Приморского края на 2014 год, предусмотрев в нем средства на организацию выборов.

Параллельно решением ЗС ПК было установлено число подписей депутатов и глав администраций, необходимое для регистрации кандидатов в губернаторы (так называемый «муниципальный фильтр»). Выдвиженцам на выборах-2014 необходимо будет заручиться поддержкой не менее чем 150 депутатов и глав органов местного самоуправления, причем не менее 35 из них должны быть депутатами городских и районных дум, а также главами городов и районов.

При обсуждении вопроса о «муниципальном фильтре» представитель «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ указал на то, что для оппозиционных партий он может оказаться непосильным.

- Хотелось бы в ходе этой избирательной кампании увидеть обращение от имени депутатов ЗС ПК или губернатора края к главам и депутатам с просьбой поддержать выдвижение кандидатов от системной оппозиции. Как это было, например, в Москве, - сказал эсер. В ответ врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дипломатично пообещал «обеспечить всем парламентским партиям, которые хотят выдвинуть своего кандидата, равные возможности для голосования». Вопрос о том, выльется ли эта помощь в конкретные подписи муниципальных депутатов и мэров, остался, таким образом, открытым.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: миклушевский  ЗС ПК  Справедливая Россия  выборы 



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