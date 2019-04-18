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Самый богатый депутат Приморья Галуст Ахоян потерял свой статус

18 Апреля 2019, 16:39 | Приморье

На неделе депутаты Законодательного Собрания Приморья опубликовали декларации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2018 года. «Сверхобогащения» при продаже каких-либо активов у кого-либо из парламентариев не произошло – в прошлом году никто из депутатов не смог преодолеть планку семейного дохода в 100 млн рублей.

Второй год подряд лидерство по размеру годового дохода удерживает руководитель фракции «ЕР» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО. По итогам 2018 года он заработал 84,5 млн рублей. Жена депутата задекларировала доход в 370 тысяч рублей. В собственности четы Слепченко – три земельных участка, квартира (81 кв.м) и жилой дом (196,3 кв.м).

Круг депутатов, которые зарабатывают больше остальных, за год не претерпел существенных изменений. Так, представитель ЛДПР Евгений ТКАЧЕНКО с 31,8 млн рублей дохода вновь стал наиболее состоятельным депутатом от оппозиционной партии. У руководителя краевого отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ финансовая картина осталась примерной той же, что и в 2017 году. Сама депутат заработала «стандартные» 2,5 млн рублей, но доход ее супруга составил намного большую сумму – 38,6 млн рублей.

В ТОП-10 самых богатых депутатов вновь вошли единоросс Эдуард ЦОЙ - 26,2 млн рублей, который также является абсолютным лидером как по количеству принадлежащих ему (полностью или частично) земельных участков (21), так и по их площади. Его коллега по фракции Игорь ШАУФЛЕР (27,5 млн рублей дохода) лидирует по количеству нежилых зданий и помещений, находящихся в собственности. Арестованный в конце 2018 года руководитель ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ с 17,7 млн рублей дохода также вошел в десятку наиболее финансово успешных краевых парламентариев, а почетный президент ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ задекларировал 16,8 млн рублей.

Самый богатый депутат прошлых лет, председатель бюджетного комитета Галуст АХОЯН, с доходом в 12,1 млн рублей на этот раз оказался ближе к «середнячкам». Тем не менее, в плане недвижимости Ахоян по-прежнему один из наиболее успешных депутатов: в его собственности числятся четыре земельных участка и пять квартир, нежилое помещение и нежилое здание. Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета по соцполитике и защите прав граждан, получил в 2018 году доход в сумме 8,3 млн рублей. Заработок его супруги Розы ЧЕМЕРИС составил 6,2 млн рублей. Председатель комитета ЗС ПК по экономической политике Сергей ИЩЕНКО заработал в 2018 году 9,2 млн рублей, а его супруга пополнила семейный бюджет еще на 3,5 млн рублей. Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ и его супруга на двоих заработали немногим более 10 млн рублей.

Из новых депутатов ЗС ПК, получивших мандат в 2018 году, наибольший доход задекларировала избранная по округу №6 Юлия МАРЧЕНКО (15,3 млн рублей). Александр ЩЕРБАКОВ, представляющий в ЗС ПК Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район, стал богаче на 7,4 млн рублей.

Джамбулат ТЕКИЕВ, возглавляющий комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, задекларировал доход в 9,4 млн рублей. Глава регламентного комитета Заксобрания и бывший директор краевого телеканала «ОТВ-Прим» Дмитрий НОВИКОВ заработал 2,3 млн рублей. Эсер Алексей КОЗИЦКИЙ, уступивший ему руководящий пост на ТВ, оказался успешнее в финансовом плане – его доход по итогам 2018 года составил 4,1 млн рублей.

Депутаты фракции КПРФ по итогам декларационной кампании-2018 в целом выглядят беднее коллег из других фракций, но ситуация все же лучше, чем в 2017 году, когда ряд «красных» сильно потерял в доходах из-за сокращения количества «зарплатных» постов в Законодательном Собрании. Так, секретарь крайкома партии Анатолий ДОЛГАЧЕВ задекларировал 2,6 млн рублей, а чуть было не ставший «красным губернатором» Андрей ИЩЕНКО в очень значимом для себя году смог пополнить бюджет на 4,3 млн. Правда, земли и транспорта  в собственности у Ищенко нет, а в пользовании находится только квартира площадью 50 кв.м.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЗС ПК  доходы 



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