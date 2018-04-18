Мэра Находки принесли в жертву политстабильности

Минувшие выходные были отмечены очередным этапом в развитии политического кризиса в Находке. Руководство Приморья предложило компромиссный вариант – одновременную отставку главы муниципалитета Андрея ГОРЕЛОВА и председателя гордумы Евгения ВОРОНИНА.



Напомним, что ранее врио губернатора Приморья дал отрицательное заключение на инициативу гордумы Находки об удалении Андрея Горелова в отставку. Позицию главы региона парламентариям разъяснил вице-губернатор Дмитрий БРАТЫНЕНКО, побывавший в Находке в начале апреля. Однако у депутатов нашлись свои аргументы в пользу отставки Горелова, которые, как показали последующие события, в белом доме не смогли проигнорировать.



Новые кадровые решения были озвучены 14 апреля в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО с руководством находкинской администрации и муниципальными депутатами. Вмешательство первого лица края было крайне своевременным, поскольку на четверг, 19 апреля, запланировано заседание Думы НГО, посвященное рассмотрению вопроса об удалении в отставку мэра. На встрече с находкинским истеблишментом Андрей Тарасенко подчеркнул, что жители города не должны страдать из-за конфликта двух ветвей власти. В свою очередь, Горелов и Воронин согласились с предложенным вариантом решения кризиса, а спикер местной Думы даже принес извинения.



«Хочу извиниться за то, что конфликт вышел за рамки, мы не смогли его разрешить. Даю свое согласие, всем спасибо», – сказал Евгений Воронин.



В понедельник, 16 апреля, появилась информация о том, что Андрей Горелов готов покинуть пост только после избрания нового мэра Находки, что фактически аннулирует достигнутые при участии руководства Приморья договоренности. Которые де-факто означали победу представительной власти Находки: администрацию после отставки Горелова наверняка ждут кадровые изменения, тогда как депутаты продолжат работу в прежнем составе. Евгений Воронин, хоть и лишился поста спикера, сохранил депутатский мандат.



Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.