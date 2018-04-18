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Единоросс лишился "плацдарма" в стране НАТО
Депутат ГД РФ по 62-му одномандатному округу Сергей СОПЧУК в 2017 году избавился от недвижимости в Чехии. Такой вывод можно сделать из данных о доходах и имуществе парламентария и членов его семьи, размещенных на сайте Госдумы. В то же время, годовой доход федерального депутата оказался скромным по сравнению с целым рядом краевых парламентариев – 12,6 млн рублей.
Напомним, что в декларациях Сергея Сопчука за предыдущие годы среди принадлежащего ему имущества фигурировали квартира, два гаража и кладовая, расположенные в Чехии. Однако в декларации 2017 их больше нет – вся недвижимость известного приморского политика, в 2016 году избранного в Государственную Думу, теперь находится в России. Возможно, что именно с этим связано более чем двукратное увеличение полученного Сопчуком дохода по сравнению с 2016 годом – в 2017 году депутат задекларировал 12,6 млн рублей, а его супруга – 3,4 млн рублей.
Артем СТРОГИН.
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