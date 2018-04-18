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Глава района в Приморье едва не погорел на пожарах
Сложная ситуация с лесными палами в Кавалеровском районе едва не стоила должности главе муниципалитета Сергею ГАВРИКОВУ. Уволиться по собственному желанию ему предложил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Однако чуть позже глава региона решил дать главе района «второй шанс», что для региона является если не новой, то хорошо забытой практикой.
Напомним, что представитель ЛДПР, предприниматель Сергей Гавриков был избран главой Кавалеровского района в июне 2016 года. На период его руководства пришелся, в частности, разрушительный тайфун «Лайонрок», когда район оказался одной из наиболее пострадавших территорий. Однако фатальной для политической карьеры Гаврикова едва не стала другая стихия – огненная: 9 апреля на совещании по профилактике пожаров врио главы края Андрей Тарасенко раскритиковал доклад Сергея Гаврикова и предложил ему уйти в отставку по собственному желанию.
Однако уже 11 апреля, когда Андрей Тарасенко вновь принял Сергея Гаврикова, речь об отставке уже не шла. Глава региона дал главе муниципалитета два месяца для «работы над ошибками» и «восстановления управляемости муниципалитетом». По мнению наблюдателей, тезис о необходимости навести порядок в управлении Кавалеровским районом прозвучал неслучайно. Для муниципалитета актуальна проблема взаимоотношений между районной администрацией и руководством двух укрупненных поселений района – Кавалеровского и Устиновского. Более того, Серей Гавриков в феврале высказался против идеи преобразования поселений в единый городской округ, тогда как Андрей Тарасенко, побывавший в Кавалерово с визитом 31 января, эту идею поддержал.
- Объединение Кавалеровского и Устиновского поселений, о чем мы с депутатами говорили. Правильно, если централизация будет, вам будет удобнее, - заявил врио губернатора в ходе рабочей встречи с Сергеем Гавриковым по итогам зимней поездки в муниципалитет.
Вряд ли добавили главе района значимости в глазах краевой администрации и результаты президентских выборов: муниципалитет оказался аутсайдером по доле голосов за Владимира ПУТИНА (59,3%) и лидером по поддержке Павла ГРУДИНИНА (27,5%).
Андрей СЕРОВ.
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