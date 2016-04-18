Генеральное консульство КНДР переехало из Находки во Владивосток

15 апреля, во Владивостоке состоялась открытие генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В торжественной церемонии приняли участие генеральный консул КНДР в городе Владивостоке Им Чхон Ир, глава Владивостока Игорь Пушкарёв, представитель МИД РФ во Владивостоке Игорь Агафонов, начальник департамента международного сотрудничества администрации Приморского края Алексей Старичков, а также представители общественных организаций.

Им Чхон Ир подчеркнул, что генеральное консульство КНДР открывается во Владивостоке в знаменательный день – именно 15 апреля исполняется 94-я годовщина со дня рождения вождя корейского народа Ким Ир Сена.

- Сегодня Владивосток пополнился еще одним консульским учреждением, - отметил Игорь Пушкарёв. – Это подтверждает статус нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверен, что это новое здание генерального консульства создаст его сотрудникам все условия для плодотворной работы и новых свершений. Это событие – символ долгосрочного характера отношений стратегического партнерства между Россией и КНДР.

Владивосток занимает особое место в развитии добрососедских отношений между Россией и КНДР. Именно наш город, единственный в России, кроме Москвы, в разное время посещали вожди корейского народа – товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Владивосток также является единственным российским побратимом города из КНДР – Вонсана.

Поэтому перевод генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток будет способствовать более оперативному и качественному развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Это дипломатическое представительство КНДР стало шестым генеральным консульством во Владивостоке и 23-м среди всех работающих в столице Приморья консульских\м учреждений стран дальнего и ближнего зарубежья. По их количеству Владивосток находится в России на третьем месте после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.