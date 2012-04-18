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В Приморском крае меняется политическое поле
Смена главы исполнительной власти края ведет, что вполне понятно, к изменениям в местном политическом истеблишменте. Они, в первую очередь, связаны с формированием команды губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, который на минувшей неделе сделал два принципиальных назначения: вице-губернатора и начальника департамента. Намечаются изменения и на сугубо партийном фронте.
Только что 43-летний варяг Сергей СИДОРОВ назначен еще одним (кроме Александра КОСТЕНКО) вице-губернатором, отвечающим за вопросы транспорта, судостроения, логистики, как практически сразу у него появился коллега, едва ли не «двойник» Сергей СИДОРЕНКО. Теперь чиновникам белого дома и всем приморцам придется привыкнуть, чтобы не путать Сергея Васильевича с Сергеем Петровичем, да еще практически однофамильцев.
Сергей Сидоренко, который отныне курирует вопросы сельского хозяйства, хорошо знаком всем жителям края. Он почти 15 лет возглавлял Приморскую овощную опытную станцию Всероссийского института овощеводства, которая располагается в селе Суражевка. Добился, что овощи из Суражевки практически стали приморским брендом на рынке овощной продукции. Сергей Петрович избирался депутатом трех последних созывов Законодательного Собрания края, но получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в краевой парламент по своему артемовскому округу № 7 в декабре прошлого года. Негласно считается, причина в том, что «перешел дорогу» официальному выдвиженцу от «Единой России» Игорю ЧЕМЕРИСУ.
Неожиданно для местных политиков опять стал чиновником Александр ЗУБРИЦКИЙ. Он назначен директором департамента науки и образования Приморского края. Ранее он работал заместителем проректора по учебной и воспитательной работе еще ДВГУ, но общественности краевого центра больше знаком в статусе заместителя главы Владивостока. Запомнился тем, что инициировал установление в городе памятника какому-нибудь писателю-классику и организовал с помощью городской интернет-общественности голосование в сети - кому же? И в статусе главы краевого департамента Александр Зубрицкий останется директором Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» и президентом азиатско-тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Балансировочные процессы происходят на партийном поле. В Приморье возвращается партия пенсионеров. Эта партия, напомним, была самостоятельной, потом вошла в «Справедливую Россию» в виде общественной организации. Теперь «Российские пенсионеры» вышли из ее состава и воссоздали свою партию, проведя в Москве учредительный съезд. В Приморье они ищут лидера регионального отделения РПП. После того как партия пройдет регистрацию в Минюсте, в нее можно записываться. Кстати, партия ставит своей главной целью увеличение пенсий в России, хотя было бы странно, если бы партия добивалась обратного. Возможно, члены регионального отделения партии будут принимать участие уже в выборах депутатов думы Владивостока, если они состоятся, в марте будущего года.
Забавно складывается ситуация в Законодательном Собрании. Без лишнего шума проигравший выборы в краевой парламент представителю КПРФ Светлане КОЛОТОВОЙ единоросс Евгений КОРЖ благополучно оспорил в суде результаты голосования по округу. Он полагает, что «итоговые протоколы не отражают действительного волеизъявления избирателей». Вроде бы не вызвало доверия голосование по открепительным удостоверениям. В какой части не вызвало? По открепительным голосовали за коммунистку Колотову? Она, к слову, выиграла у Коржа с разницей в 17 голосов. Если решения суда не будет оспорено, фракция «Единой России» в ЗК ПК получит еще одного партийца, а фракция КПРФ, соответственно, потеряет.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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