Мэрские ощущения: "Я готов полностью отдаться городу и горожанам!"

После подведения итогов второго этапа конкурса на пост мэра Владивостока без ответа остался только один вопрос: зачем всё это?

Второй этап конкурса на пост мэра Владивостока едва не превратился в избиение младенцев, пишет газета "Золотой Рог".

Накануне в стенах Думы Владивостока состоялось собеседование с участниками конкурса на пост главы Владивостока. Ни сенсационных заявлений, ни прорывных решений по развитию города члены конкурсной комиссии и немногочисленные зрители не дождались. Складывалось впечатление, что многие участники элементарно отбывали номер - будто бы зная, чем закончатся вторые за полтора года непрямые выборы мэра Владивостока, и потому не стремясь поразить комиссию.

Напомним, что первый технический этап конкурса 12 марта завершился отсевом еще троих кандидатов, пакет документов которых был неполным. Таким образом, общее количество допущенных к собеседованию участников конкурса составило 39 человек (в 2017 году было 56).

Рассказать о своем видении собственной работы на посту мэра Владивостока они смогли вчера, 18 марта, в ходе второго этапа конкурса. Однако многие кандидаты пустились в пространные рассуждения о выгодном положении и великой роли Владивостока, а также о важности федеральной поддержки. Конкурсную комиссию вряд ли удивили намерения некоторых спикеров насчет «развития всех отраслей экономики» и «усиления роли общественности» в жизни города.

Молодых везде у нас…

Так как примерно четверть всех претендентов на пост мэра оказались младше 30 лет, на их выступлениях стоит остановиться отдельно. Большинство из них с разной степенью выразительности читали текст по бумажке. Сами выступления были составлены будто по методичке с «вечными» темами вроде благоустройства домов и дворов, строительства муниципального жилья и пополнения городского бюджета.

- Людям необходимо жилье и питание, - ошарашил комиссию один из молодых участников конкурса. - Я готов полностью отдаться городу и горожанам!

- Мы уже не дети, мы видели девяностые, - подчеркнул другой оратор, 1993 года рождения.

- В администрации города необходим ужесточенный контроль, - блеснула познаниями реалий местного самоуправления еще одна юная особа.

- Хочу улучшить условия жизни местного населения по всей России! – пообещал студент, выступавший ближе к концу собеседования.

В этой ситуации порадовало лишь одно: члены конкурсной комиссии также исполнили свою функцию и, согласно регламенту, не только внимали молодым дарованиям, но и задавали им вопросы. Впрочем, предложение корр. «ЗР» увеличить минимальный возраст участников схватки за пост мэра столицы ДФО отклика в конкурсной комиссии не нашло.

- Дорогу молодым! Конкурс – это еще одна возможность услышать мнение молодежи по насущным для города темам, - подчеркнул член конкурсной комиссии, депутат Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ.

Преемственность не помешает

Спасти ключевой этап конкурса от превращения в студенческий капустник все же смогли немногочисленные профессиональные политики, которые не только критиковали, но и предлагали. Так, депутат гордумы от ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ в своем выступлении указал на негативные демографические тенденции и продолжающийся отток населения из Владивостока. Решение проблемы депутат видит в снижении стоимости жилья благодаря преодолению дефицита земли под комплексное строительство новых микрорайонов. Развивать экономику города Васильев призвал за счет поддержки малого и среднего предпринимательства.

Депутат Заксобрания Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ акцентировал внимание на том, что, как парламентарий и член партии «Единая Россия», он отвечает за 120 тысяч жителей Первореченского района Владивостока, а также 40 тысяч жителей Лесозаводска. Опираясь на опыт работы в своем избирательном округе, Вельгодский пообещал «бросить все силы» на благоустройство Владивостока и добиться полномасштабного участия в федеральных программах в сфере благоустройства. Также депутат ЗС высказался за развитие альтернативных видов общественного транспорта и полный запрет точечной застройки.

- Я знаю, кто из чиновников получает деньги напрасно. С такими будем беспощадно расставаться! - пригрозил политик, отвечая на один из вопросов конкурсной комиссии.

Весьма содержательным получилось выступление заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Дениса ГОРОВЧУКА. Как юрист, он обратил внимание комиссии на то, что за последние 15 лет во Владивостоке были приняты все необходимые документы для управления городом и его развития, поэтому при избрании нового мэра речь должна идти не об альтернативе, а о преемственности власти.

- Отсутствие преемственности, нежелание нести ответственность за ранее принятые решения или их замена на прямо противоположные, не добавляют доверия к власти, - Денис Горовчук обозначил главную проблему Владивостока, намекнув на известный пример с «отменой отмены» разрешения на строительство в районе Академгородка.

Оригинально подошел к докладу другой депутат Думы Владивостока, единоросс Кирилл ГРИГОРЬЕВ, взявший за основу своей программы 12 нацпроектов в рамках «майского указа» Владимира ПУТИНА. А руководитель приморского отделения ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» Виталий ГУМЕНЮК сделал акцент на модный в среде технократов термин «развитие человеческого капитала». И, как подобает истинному представителю бизнеса, призвал создавать новые рабочие места, не связанные с госсектором экономики.

В свою очередь, и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК, выступивший сразу после первого перерыва, вновь подтвердил намерение работать исключительно в качестве хозяйственника и наводить порядок в городе. Создавать условия для комфортной жизни горожан предполагается при активной финансовой поддержке региональной и федеральной власти – уже в 2019 году бюджет Владивостока составит 20 млрд рублей, уточнил Гуменюк. На уточняющий вопрос «Золотого Рога», будет ли «помощь свыше» подкреплена работой по увеличению собственных доходов городской казны, и.о. мэра также ответил положительно.

Мильвит сменил гнев на конструктив

Как и в прошлый раз, ряд участников конкурса пришел на собеседование не озвучивать программу развития Владивостока, а сказать о том, что волнует лично их. Так, кораблестроитель с «Дальзавода» Денис КАРТЫШЕВ призвал к верховенству закона, назвав конкурс по отбору в мэры «спектаклем», итог которого предопределен. Временно безработный Юрий ДИМИДЕНКО, вышедший на трибуну со смартфоном на селфи-палке, сказал, что «Дума принимала не те законы». А предприниматель Денис МЕЛЬНИКОВ в своей речи заклеймил позором неких «уродов», которые в соцсетях распространяют деструктивную информацию о работе органов власти.

На этом фоне даже обычно несдержанный в словах певец и общественник Сергей МИЛЬВИТ выглядел вполне респектабельным и системным политиком. Скороговоркой он повторил свой привычный набор заявлений о необходимости бороться с коррупцией, криминалом и хищением бюджетных средств. По словам Мильвита, у него уже есть понимание, кого уволить из администрации в случае избрания мэром, а кого туда взять на работу. Самого общественника, по его признанию, вполне устроит и должность главы одного из городских районов.

- Я дважды ездил к президенту (на пресс-конференцию. – Прим. автора), потому что на уровне общественной деятельности проблемы не решаются, - добавил Мильвит, отвечая на один из вопросов конкурсной комиссии.

Сразу по окончании собеседования конкурсная комиссия определила финалистов конкурса, рекомендовав Думе Владивостока выбрать мэра из следующих кандидатур: и.о. мэра Олег Гуменюк, депутат гордумы Кирилл Григорьев, общественный советник главы Александр Юртаев. Рейтинговое голосование состоится на заседании Думы 28 марта.

Александр САЛКОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отпуск бывшего и.о. мэра закончился переездом в Питер

Первый заместитель главы Владивостока Сергей ШЕРСТЮК, с октября по декабрь 2018 года исполнявший обязанности градоначальника, покидает мэрию и переезжает в Санкт-Петербург. Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщает, что кандидатуру Шерстюка в команду врио губернатора северной столицы Александра БЕГЛОВА порекомендовал глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

По информации издания, Сергей Шерстюк будет назначен на должность заместителя председателя комитета территориального развития администрации Санкт-Петербурга, где станет отвечать за внутреннюю политику. Данный функционал схож с тем, что был у Сергея Ремовича в последние месяцы работы в мэрии Владивостока, где ему подчинялись управления планирования и организационной работы, управление по работе со СМИ и по поддержке гражданских инициатив.

Шерстюка можно считать представителем условной «команды Веркеенко» - вместе с предыдущим мэром Владивостока он работал в холдинге «Сумотори», а затем последовал за шефом в администрацию столицы Приморья. После отставки Виталия Веркеенко именно на Сергея Шерстюка были возложены функции по управлению городским хозяйством. В конце 2018 года, через несколько дней после губернаторских выборов, Сергей Шерстюк уступил обязанности главы Владивостока нынешнему и.о. мэра, Олегу ГУМЕНЮКУ, – как тогда сообщалось, на период отпуска первого. Но оказалось, что отпуск оказался с последующим увольнением.

На фото: На общем малоприятном фоне даже обычно не сдержанный в словах певец и общественник Сергей Мильвит выглядел вполне респектабельным и системным политиком.

Фото Vl.Ru.