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Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов

18 Марта 2018, 22:34 | Приморье

Свежие данные по явке в ходе брифинга  огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края

К 18 часам по местному времени участие в выборах президента РФ приняли 55,44 процента приморцев, обладающих правом голоса, или 817,8 тысяч избирателей. Это несколько ниже, чем на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года (56,97 процента), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Свежие данные по явке в ходе брифинга  огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края Лариса ОРЛОВА. За два часа до закрытия избирательных участков лидером по явке остается Спасск-Дальний, где проголосовали 65,15 процента. Наименее активно идут на избирательные участки жители Первомайского района Владивостока - 47,83 процента. Однако в целом явка во Владивостоке к 18.00 также перевалила через 50-процентную отметку.

Ожидается, что окончательные данные об участии приморцев в президентских выборах станут известны ближе к утру. После 4 часов утра 19 марта по приморскому времени, когда в европейской части РФ закроются последние избирательные участки, будут обнародованы предварительные результаты голосования.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: выборы  сурайкин  Титов  собчак  избирком  урна  явлинский  избиратель  грудинин  Путин 



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