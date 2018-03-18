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Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов
Свежие данные по явке в ходе брифинга огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края
К 18 часам по местному времени участие в выборах президента РФ приняли 55,44 процента приморцев, обладающих правом голоса, или 817,8 тысяч избирателей. Это несколько ниже, чем на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года (56,97 процента), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Свежие данные по явке в ходе брифинга огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края Лариса ОРЛОВА. За два часа до закрытия избирательных участков лидером по явке остается Спасск-Дальний, где проголосовали 65,15 процента. Наименее активно идут на избирательные участки жители Первомайского района Владивостока - 47,83 процента. Однако в целом явка во Владивостоке к 18.00 также перевалила через 50-процентную отметку.
Ожидается, что окончательные данные об участии приморцев в президентских выборах станут известны ближе к утру. После 4 часов утра 19 марта по приморскому времени, когда в европейской части РФ закроются последние избирательные участки, будут обнародованы предварительные результаты голосования.
Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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