Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы уже выбирают президента
Более 1300 избирательных участков открылись в Приморье в день выборов Президента РФ
Сегодня, 18 марта, во всех муниципалитетах Приморского края проходят выборы Президента Российской Федерации. По информации Избирательной комиссии Приморского края, с 8:00 все избирательные участки открыты и готовы к приему избирателей.
«В Приморье открыто более 1 300 избирательных участков с общим количеством избирателей – почти 1,5 миллиона человек», – сообщили в ведомстве.
Работают в день выборов и «временные» участковые избирательные комиссии: на территории воинской части в Уссурийске, в аэропорту Кневичи, на пограничных переходах, в санатории «Изумрудный», в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, в СИЗО и в медицинских учреждениях.
Кроме того, голосование будет организовано и на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков – 221.
На выборы Президента РФ зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Отметим, для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков будут установлены видеокамеры, изображение с которых будет транслироваться на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году будут использованы 145 комплексов обработки бюллетеней.
Отметим, за безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 8:00 до 20:00.
Новости тематики
- Приморцы уже выбирают президента
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
- Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
- Один за всех и все за одного
- Явись передо мной
- Педиатр под прикрытием
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- Владивосток далеко. Очень далеко...
Новости раздела
- Приморцы уже выбирают президента
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
- Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье
- Глава Минвостокразвития посетит Приморский край
- Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
- "Мы замахнулись на край"
- России нужна "информационная гигиена"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- "Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
- Генплан Владивостока отстал от мечты