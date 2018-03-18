Приморцы уже выбирают президента

Более 1300 избирательных участков открылись в Приморье в день выборов Президента РФ

Сегодня, 18 марта, во всех муниципалитетах Приморского края проходят выборы Президента Российской Федерации. По информации Избирательной комиссии Приморского края, с 8:00 все избирательные участки открыты и готовы к приему избирателей.

«В Приморье открыто более 1 300 избирательных участков с общим количеством избирателей – почти 1,5 миллиона человек», – сообщили в ведомстве.

Работают в день выборов и «временные» участковые избирательные комиссии: на территории воинской части в Уссурийске, в аэропорту Кневичи, на пограничных переходах, в санатории «Изумрудный», в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, в СИЗО и в медицинских учреждениях.

Кроме того, голосование будет организовано и на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков – 221.

На выборы Президента РФ зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Отметим, для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков будут установлены видеокамеры, изображение с которых будет транслироваться на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году будут использованы 145 комплексов обработки бюллетеней.

Отметим, за безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, все избирательные участки на территории Приморского края сегодня работают с 8:00 до 20:00.