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Администрация Приморского края сокращает расходы на СМИ
Расходы на освещение деятельности Администрации Приморского края в средствах массовой информации будут сокращены на 15 процентов. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев.
Сергей Нехаев подчеркнул, что это уже вторая волна сокращений, – как и в прошлом году, расходы бюджета на информирование населения о деятельности органов власти будут сокращены. По решению главы региона в 2015 году сокращение также составит 15 процентов.
Еще значительней, почти на 80 процентов, сокращены расходы на техническое перевооружение краевого телеканала «ОТВ-Прим». Его финансирование в этом году будет урезано на 150 миллионов рублей.
«Сокращение коснется средств, которые были предусмотрены на модернизацию передающей сигнал сети и техническое перевооружение телекомпании», – заявил заместитель главы региона Сергей Нехаев.
По словам вице-губернатора, подобное решение не отразится на качестве информирования граждан.
По словам директора департамента информационной политики края Алексея Казакова, в Приморье будет разработана новая грантовая система поддержки редакций средств массовой информации. Её задача – поддержка социально значимых проектов журналистов в сфере культуры, патриотического воспитания, здорового образа жизни, борьбе с коррупцией.
«Грантовая система будет разработана с учетом мнения профессионального сообщества. Департамент информационной политики намерен следовать приоритетам, заявленным на недавнем круглом столе Общероссийского народного фронта – росту эффективности расходов бюджета на СМИ», – сообщил Алексей Казаков.
Напомним, сразу после решения о сокращении заработной платы своей и своих заместителей губернатор края Владимир Миклушевский дал поручение разработать детальные предложения по сокращению расходов на средства массовой информации.
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Я вообще считаю что власти должны только размещать официоз, а народ и так оценит их работу по делам. А не по бла-бла купленных СМИ.