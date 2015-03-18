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Администрация Приморского края сокращает расходы на СМИ

18 Марта 2015, 13:08 | Приморье

Расходы на освещение деятельности Администрации Приморского края в средствах массовой информации будут сокращены на 15 процентов. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев.

Сергей Нехаев подчеркнул, что это уже вторая волна сокращений, – как и в прошлом году, расходы бюджета на информирование населения о деятельности органов власти будут сокращены. По решению главы региона в 2015 году  сокращение также составит 15 процентов.

Еще значительней, почти на 80 процентов, сокращены расходы на техническое перевооружение краевого телеканала «ОТВ-Прим». Его финансирование в этом году будет урезано на 150 миллионов рублей.

«Сокращение коснется средств, которые были предусмотрены на модернизацию передающей сигнал сети и техническое перевооружение телекомпании», – заявил заместитель главы региона Сергей Нехаев.

По словам вице-губернатора, подобное решение не отразится на качестве информирования граждан. 

По словам директора департамента информационной политики края Алексея Казакова, в Приморье будет разработана новая грантовая система поддержки редакций средств массовой информации. Её задача – поддержка социально значимых проектов журналистов в сфере культуры, патриотического воспитания, здорового образа жизни, борьбе с коррупцией.

«Грантовая система будет разработана с учетом мнения профессионального сообщества. Департамент информационной политики намерен следовать приоритетам, заявленным на недавнем круглом столе Общероссийского народного фронта – росту эффективности расходов бюджета на СМИ», – сообщил Алексей Казаков.

Напомним, сразу после решения о сокращении заработной платы своей и своих заместителей губернатор края Владимир Миклушевский дал поручение разработать детальные предложения по сокращению расходов на средства массовой информации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: СМИ  нехаев  ОНФ  расходы  приморье 



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Комментарии

  • степа15:26, 18.03.2015#

    Я вообще считаю что власти должны только размещать официоз, а народ и так оценит их работу по делам. А не по бла-бла купленных СМИ.

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