В Приморье появится закон, регламентирующий оборот древесины

Проект закона "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края" обсудили в первом чтении депутаты комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию .

Законопроект обяжет всех участников оборота круглых лесоматериалов предоставлять сведения об их продавцах и покупателях, объемах заготовки, закупки, переработки и продажи. Все данные будут сводиться в автоматизированную информационную систему оборота круглых лесоматериалов Приморского края. Это позволит контролирующим органам пресекать поступление на внутренний и внешний рынки древесины неизвестного происхождения. Предлагается также вести учет круглых лесоматериалов на пунктах приема, хранения и переработки древесины.

Незаконные рубки и нелегальный оборот древесины представляют серьезную проблему для экономики Приморья. До настоящего момента в крае отсутствует система учета заготовленной древесины, нет механизма контроля за деятельностью пунктов по приему, переработке и отгрузке древесины, что является одним из подтверждений незаконных рубок лесных насаждений.

По данным краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество", на территории Приморского края открыто действует 293 пункта по приему, переработке и отгрузке древесины. В то же время, по сведениям правоохранительных и контролирующих органов, их количество может составлять до 500 единиц.

"На сегодняшний день у нас нет эффективного механизма контроля за оборотом древесины, - пояснил председатель комитета Евгений Зотов. – Закон позволит фиксировать всю цепочку от непосредственной добычи до реализации обработанной древесины. Принятие законопроекта потребует в 2013 году выделения из краевого бюджета 33 млн рублей. Эти средства пойдут на разработку и введение автоматизированной информационной системы оборота круглых лесоматериалов Приморья, а также на техническое оснащение контролирующих органов".

Также, в ходе заседания комитета, законодатели одобрили обращение Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину с предложением наделить субъекты РФ правом отпуска валежной, сухостойной, ветровальной и буреломной древесины без отвода лесосек гражданам для собственных нужд по договорам купли-продажи. Изменения предлагается внести в Лесной кодекс РФ.

Данные вопросы войдут в повестку мартовского заседания Законодательного Собрания Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.