Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье появится закон, регламентирующий оборот древесины
Проект закона "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края" обсудили в первом чтении депутаты комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию .
Законопроект обяжет всех участников оборота круглых лесоматериалов предоставлять сведения об их продавцах и покупателях, объемах заготовки, закупки, переработки и продажи. Все данные будут сводиться в автоматизированную информационную систему оборота круглых лесоматериалов Приморского края. Это позволит контролирующим органам пресекать поступление на внутренний и внешний рынки древесины неизвестного происхождения. Предлагается также вести учет круглых лесоматериалов на пунктах приема, хранения и переработки древесины.
Незаконные рубки и нелегальный оборот древесины представляют серьезную проблему для экономики Приморья. До настоящего момента в крае отсутствует система учета заготовленной древесины, нет механизма контроля за деятельностью пунктов по приему, переработке и отгрузке древесины, что является одним из подтверждений незаконных рубок лесных насаждений.
По данным краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество", на территории Приморского края открыто действует 293 пункта по приему, переработке и отгрузке древесины. В то же время, по сведениям правоохранительных и контролирующих органов, их количество может составлять до 500 единиц.
"На сегодняшний день у нас нет эффективного механизма контроля за оборотом древесины, - пояснил председатель комитета Евгений Зотов. – Закон позволит фиксировать всю цепочку от непосредственной добычи до реализации обработанной древесины. Принятие законопроекта потребует в 2013 году выделения из краевого бюджета 33 млн рублей. Эти средства пойдут на разработку и введение автоматизированной информационной системы оборота круглых лесоматериалов Приморья, а также на техническое оснащение контролирующих органов".
Также, в ходе заседания комитета, законодатели одобрили обращение Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину с предложением наделить субъекты РФ правом отпуска валежной, сухостойной, ветровальной и буреломной древесины без отвода лесосек гражданам для собственных нужд по договорам купли-продажи. Изменения предлагается внести в Лесной кодекс РФ.
Данные вопросы войдут в повестку мартовского заседания Законодательного Собрания Приморского края.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Преемственность в приоритетах
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Решения для инвестиций
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
Новости раздела
- В Кавалеровском районе Приморья зафиксировано беспрецедентное число желающих стать депутатами
- Самовыдвиженцам оказались рады почти везде
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Преемственность в приоритетах
- Приближая новоселье
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год
- В Приморье появится канатная дорога
- Выборы в Приморье получили "пятерку"
- Хасанский район был и остается лакомым куском
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года