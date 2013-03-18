Жители Приморского края выступили против роста тарифов на услуги ЖКХ

16 марта в Кавалерово, Ольге, Дальнегорске, Лазо и Партизанске состоялись митинги граждан против введения социальной нормы на электроэнергию, в которых приняли участие несколько сотен человек.

В Кавалерово на митинг, несмотря на холодную погоду, ветер и гололед, собралось около 500 человек. Организаторами акции протеста в Кавалерово стали коммунисты – помощник депутата ГД РФ Алексея КОРНИЕНКО Сергей ПЛЕВАКО, председатель кавалеровского отделения КПРФ Галина ИСАКОВА и другие. Но участие в митинге приняли не только коммунисты, но и единороссы – глава района Сергей ЗАЙЦЕВ, заместитель председателя районной Думы Юрий БАДУЛИН. Так совпало, что протестные мероприятия в крае прошли накануне Дня работника ЖКХ, который отметили в воскресенье, 17 марта.

Как отметил Сергей Плевако, в Забайкалье и Вологодской области уже идет пилотный проект по введению социальной нормы на электроэнергию. Там сверхнормативное потребление электроэнергии увеличено на 26% и на 60%. «Сегодня все энергетики – это АО. Они лоббируют в правительстве меры по введению соцнормы. Сами энергетики не пытаются вложить деньги в развитие своей отрасли, а хотят взять деньги, ободрав, как липку, население. Введение норматива сначала на электроэнергию, а потом и на воду, газ и тепло коснется кармана каждого приморца, но особенно это ударит по жителям северных районов края – Кавалеровского и Дальнегорского, где более 25% жителей давно перешли на альтернативное отопление с помощью электричества из-за непомерно раздутых на северах тарифов на теплоэнергию. А летом Кавалерово, Ольга, Дальнегорск, Лазо и Партизанск традиционно сидят без горячей воды и отопления, и все массово включают водонагреватели, съедающие много электроэнергии. Введение норматива на энергию поставит крест на летнем потреблении электроэнергии, жители вынуждены будут экономить и, видимо, перестанут мыться! - сказал, в частности, Сергей Плевако. - Нас убеждают, что 70% населения не будет платить по повышенному тарифу, и лишь 30% будут по нему платить. На самом деле введение соцнормы на электричество будет означать увеличение оплаты для 80% населения. Нас и так с вами обложили высокими тарифами на услуги ЖКХ, в том числе на тепло. Промолчим – нас будут грабить и дальше. Мы должны сказать «Нет!» введению соцнорм на электроэнергию в крае и в России. Если правительство «идет не туда», мы его поправим!»

Директор филиала страхового агентства «Макс», кандидат на должность главы Кавалеровского городского поселения Марина КУЗЬМИНА заявила, что от реформы пострадают прежде всего простые люди. «Недавно бабушка 84 лет получила платежку от «Примтеплоэнерго»– 31 тыс. руб. за тепло. Хорошо, что у нее оказались крепкие нервы и замечательные дети, которые сказали: не переживай, мама, сколько надо – мы заплатим,- заметила Марина Кузьмина.- А если человек – одинокий? Пусть это даже ошибка, но нервы треплет. Не допустим повышения стоимости электроэнергии в Приморье!»

Заместитель председателя районной Думы Юрий БАДУЛИН рассказал, какие меры предприняты Думой района относительно грядущего введения пилотного проекта по введению соцнорм на электроэнергию в Приморском крае. В октябре прошлого года кавалеровская Дума направила губернатору и в краевой парламент Обращение, где высказала протест против введения соцнормы на электроэнергию в крае и призвала краевых думцев отказаться от участия в пилотном проекте. Если же это будет невозможно, то кавалеровцы призвали ввести более реальные нормативы потребления энергии – 200 киловатт на человека, 250 в месяц на одиноко проживающего человека. Это обращение поддержали большинство МО края. Ответ из краевого парламента был такой: Приморский край будет участвовать в пилотном проекте, но предложения кавалеровцев учтут... На днях и дальнегорская Дума поддержала инициативу кавалеровцев и предложила северным районам не участвовать в пилотном проекте. «Мы поддержали это предложение, и предлагаем не участвовать в этом проекте северянам Приморья, - заявил Ю.Бадулин.- Тарифы будут повышаться с 1 июля, несмотря на наш протест. Поэтому надо подумать о введении разумных и приемлемых нормативов на электроэнергию. Между тем Госдума бездействует…»

Мэр Кавалеровского района Сергей ЗАЙЦЕВ напомнил, что 13 марта этого года прошло заседание администрации края, которое вел губернатор, поставивший вопрос о соцнормах на электроэнергию одним из первых. 13 марта было заседание комитета по социальной политике краевого парламента, где дебатировался тот же вопрос. Между тем главы северных территорий Приморья под эгидой ассоциации «Северное Приморье» направили Обращение к губернатору по поводу отмены пилотного проекта в северных районах Приморья. «Мы предпримем все меры, чтобы соцнорма не вводилась и на севере Приморья, и в крае в целом» - подытожил Сергей Зайцев.

«Нет» - никаким нормам на электроэнергию в крае и стране» – выразил общий протест Сергей Плевако. В принятой резолюции, которую направили губернатору, в краевое Законодательное собрание, в Госдуму, президенту и премьеру, содержатся требования отмены постановления правительства от 10 сентября прошлого года о введении норм потребления на электроэнергию, воду, газ и тепло. Протестанты также потребовали от краевых законодателей отказаться от реализации пилотного проекта по введению соцнорм на электроэнергию в Приморье. Не обошлось и без политических требований: кавалеровцы высказались за отставку председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА. А на грядущих в апреле местных выборах решено поддержать кандидатуру Марины Кузьминой на пост главы администрации Кавалеровского городского поселения.

В Партизанске местные коммунисты потребовали отставки председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира ПУТИНА, а также отставки главы Партизанска Александра ГАЛУЩЕНКО, который не справляется с проблемами города. Как сообщил один из организаторов митинга в Партизанске, Владимир ХМЕЛЕВ, на митинг собралось около 200 человек. Они критиковали политику в области ЖКХ, и не только центральной, но и местной власти. Стоимость воды в Партизанске, в частности, в два раза выше общекраевой, поэтому люди потребовали снизить стоимость воды в Партизанске до уровня общекраевой. Потребовали партизанцы и подключить центральную часть города к отоплению силами Партизанской ГРЭС. Выступавшие отметили полное бездействие главы города Александра Галущенко в области ЖКХ.

В Дальнегорске на митинг вышло более 1000 человек, в Ольге – около 100, в Лазо – 146 человек. Дальнегорцы, ольгинцы, жители Лазовского района и г.Партизанска единодушно потребовали от правительства отменить постановление о введении социальных норм на услуги ЖКХ, а от губернатора – не вводить в Приморье пилотный проект по введению соцнорм на электроэнергию.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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