Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В администрации Владивостока новое важно назначение
Исполняющим обязанности начальника назначен Сергей Владимирович Цыбулин.
Новый руководитель имеет большой опыт административной и хозяйственной работы. До назначения Сергей Цыбулин занимал аналогичную позицию в городе Южно-Сахалинске, до этого работал в правительстве Амурской области. Перед новым начальником управления транспорта в первую очередь стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко.
Свой первый рабочий день Сергей Цыбулин начал со знакомства с управлением, рабочих встреч с перевозчиками, а также компанией «Городская транспортная система».
Напомним, сферу общественного транспорта во Владивостоке ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко.
«Вопрос работы общественного транспорта – один из важнейших для Владивостока. Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. Общественный транспорт должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить в этой сфере. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта», – подчеркнул глава Владивостока.
Виталий Веркеенко добавил, что команду городской администрации недавно усилил новый заместитель, который будет курировать в том числе управление транспорта.
«Сергей Ремович Шерстюк – эффективный управленец, имеющий большой опыт в этой сфере. Уверен, что в этом году вы увидите серьезные изменения в этой сфере», – заявил глава Владивостока.
Новости тематики
- В администрации Владивостока новое важно назначение
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- В Приморской администрации - новое назначение
- Уволена директор одного из департаментов Приморья
- Врио губернатора Приморья позвал на работу старую гвардию
- Василий Усольцев покинул пост в администрации Приморья
- В администрации Приморского края - новое назначение
- Глава одного из департаментов администрации Приморья уволен по собственному желанию
- В администрации Приморья - новое назначение
Новости раздела
- В администрации Владивостока новое важно назначение
- Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
- Один за всех и все за одного
- Явись передо мной
- Педиатр под прикрытием
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- "Севера" поддержали теплым словом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!
- Пенсий в Приморье хватит не всем
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- В Хабаровском крае объем экспорта увеличился на 80 процентов
- Жителей Приморья и гостей 10 дней будут кормить культовым блюдом
- Житель Владивостока находился на борту разбившегося в Подмосковье самолета
- Три тысячи племенных свиней завезут в Приморье двумя партиями
- Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
Когда же он успел везде поработать сидя на автомобильных аукционах в Нагоя?