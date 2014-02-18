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В Приморье может состояться неожиданное кадровое назначение
Неожиданное кадровое назначение может состояться в Приморье в ближайшее время. После полутора лет политического забвения бывшего председателя Думы Владивостока Валерия РОЗОВА снова хотят поставить в строй, отдав ему ответственный пост Уполномоченного по правам человека в Приморском крае. Кандидатура Розова уже получила одобрение профильного комитета Заксобрания: альтернативы среди правозащитников генералу в отставке никто из депутатов не увидел.
Как выяснилось на заседании комитета по социальной политике ЗС ПК, кандидатура Валерия Розова была внесена в парламент губернатором еще 27 января, то есть накануне январской сессии. Однако на том заседании об этом не было сказано ни слова, хотя занимающий пост омбудсмена Владимир УШАКОВ как раз представил депутатам отчет о своей работе в 2013 году. Вопросов от парламентариев практически не было: многие из них узнали о готовящейся замене уже после того, как кадровый вопрос 10 февраля был «проголосован» на профильном комитете.
Правда, обойтись без обсуждения персоны Валерия Розова в стенах парламента все-таки не удалось. Вернее, обсуждали не столько саму кандидатуру безусловно уважаемого в Приморье политика, а то, каким образом его продвигают на ключевой для гражданского общества пост. Председатель комитета по регламенту и депутатской этике ЗС ПК Константин МЕЖОНОВ напомнил коллегам, что он вносил альтернативную кандидатуру - правда, сделал он это немного позже положенного срока.
- Я уважаю кандидатуру, которую предложил губернатор. Но депутаты не были заблаговременно поставлены в известность о том, что они могут предложить другие кандидатуры. В итоге у нас получился безальтернативный процесс, - отметил Константин Межонов.
В этой ситуации комитет по социальной политике во главе с Игорем ЧЕМЕРИСОМ даже не принял альтернативу к рассмотрению, единогласно проголосовав за Валерия Розова, которого председатель комитета охарактеризовал как «порядочного генерала». Сам будущий омбудсмен ограничился дежурными заявлениями о том, что работа уполномоченного по правам человека имеет очень большое значение и возлагает на него огромную ответственность.
Вопрос «быть или не быть» Валерию Розову краевым уполномоченным депутаты Законодательного Собрания решат в следующую среду, 26 февраля. Очевидно, что большинство «Единой России» позволит принять нужное решение. Для Валерия Розова, который в декабре отметил свой 70-й день рождения, это будет означать «почетную пенсию» на ближайшие пять лет. А для политической элиты края – еще одно подтверждение принципа, что лояльность новым властям позволяет находиться в кадровой «обойме» независимо от прошлого. Напомним, что в течение шести лет Валерий РОЗОВ был помощником губернатора Сергея ДАРЬКИНА, а затем стал своим человеком Сергея Михайловича в Думе Владивостока. Время, когда Розов возглавлял депутатский корпус, запомнилось периодическими попытками думы укусить мэрию по поводу и без, а также многочисленными скандалами и даже арестами нескольких депутатов. В отличие от нынешнего спикера Елены НОВИЦКОЙ, Валерий Розов редко принимал участие в заседаниях профильных комитетов гордумы. Зато, говорят, не жалел времени на вычитку и собственноручную правку платных текстов о работе депутатов для многочисленных приморских СМИ.
Любопытно, что, несмотря на убедительную победу в придуманном пиар-командой нового губернатора «Гражданском референдуме», на перевыборы в гордуму в 2012 году Валерий Розов не попал. В список «Единой России» на выборах его не включили, а в подписных листах, сданных самовыдвиженцем Розовым в избирком, по слухам, нашли немалый процент брака. Не дожидаясь, пока вопрос о его регистрации будет рассмотрен комиссией, экс-председатель думы написал заявление о самоотводе. Быть может, именно этот поступок стал ключевым при выборе кандидатуры нового защитника гражданского общества в крае?
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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