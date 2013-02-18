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В Приморье началась борьба с "серыми схемами" расчетов за лес
В Приморском крае создана рабочая группа по координации действий заинтересованных правоохранительных и контролирующих органов для выявления и пресечения правонарушений и преступлений в лесопромышленном комплексе.
В состав рабочей группы, помимо представителей Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры и департамента лесного хозяйства Приморского края, входят представители УФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю, ДВТУ.
При необходимости задействуются управления Россельхознадзора и Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Основными задачами рабочей группы является выработка совместных и согласующихся решений по декриминализации лесопромышленного комплекса края, проведение проверок по исполнению лесного законодательства.
Так, в период с 28 января по 14 февраля 2013 рабочей группой организованы проверки лесопромышленных предприятий на территории Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Спасского и Чугуевского районов края. По результатам проверок выявлено значительное количество нарушений и преступлений в области заготовки и переработки древесины, в том числе 10 уголовно-наказуемых; 35 административных правонарушений, допущенных при заготовке древесины, 30 грубейших нарушений, допущенных организациями, производящими прием, хранение и переработку древесины.
Все материалы переданы на рассмотрение в уполномоченные органы, подготавливаются иски о взыскании причиненного лесам ущерба. Также установлены нарушения требований законодательства, допущенные должностными лицами лесничеств. Оценка противоправным действиям будет дана в ходе дополнительной проверки. Аналогичные проверки будут проводиться регулярно на всей территории Приморского края.
Еще одной мерой по обеспечению соблюдения лесного законодательства стало повышение стоимости кубометра древесины (последний раз цена повышалась в 2008 году), сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, был проведен мониторинг рынка лесного хозяйства, и принято решение о повышении цены на продаваемый лес с целью предотвращения «серых схем» расчетов за древесину. «Объективное повышение стоимости кубометра древесины осложнило работу предприятиям с отрицательной репутацией, которые использовали люфт «гуляющих» цен. Этот комплекс мер положительно повлияет на выявление и пресечение коррупции и пополнит краевой бюджет», - подчеркнул Сергей Сидоров.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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"Еще одной мерой по обеспечению соблюдения лесного законодательства стало повышение стоимости кубометра древесины" - чуш полная, это какк