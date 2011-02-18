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Сергей Дарькин: Темпы роста ВРП Приморского края сопоставимы с показателями ведущих стран АТР

18 Февраля 2011, 20:50 | Приморье

По итогам 2010 года, валовый региональный продукт составил 432,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Приморского края Сергей Дарькин, выступая перед депутатами Законодательного Собрания с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации Приморского края за 2010 год.

Губернатор отметил, что темпы роста ВРП края сопоставимы с показателями ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Хорошая динамика достигнута в ключевых для приморской экономики отраслях: рыбной отрасли (169%), грузообороте транспорта (128%), промышленном производстве (111,5%), лесозаготовках (114%).

В 2010 году инвестиции в основной капитал составили 201 млрд рублей с ростом 117% к уровню предыдущего года. «Во многом это связано с реализацией на территории края крупномасштабных проектов федерального значения. Важно, что инвестиционный тренд задают не только бюджетные инвестиции, но и частные. Более 100 млрд рублей частных инвестиций были направлены на развитие новых секторов экономики, производство новых товаров и освоение новых рынков», - подчеркнул в выступлении губернатор края.

Сергей Дарькин подчеркнул, что приоритетное внимание в Приморье уделяется развитию села. В рамках действующих краевых целевых программ приморским сельхозпроизводителям оказана поддержка в сумме более 1 млрд рублей.

По итогам 2010 года сельские хозяйства произвели продукции на сумму 20,7 млрд рублей. Рост производства риса составил 182%, сои – 114%, овощей – 105%, мяса – 112,5%.

В 2010 году расходы консолидированного бюджета на образование составили 14,5 млрд рублей. В минувшем году была фактически завершена организационная работа по созданию Дальневосточного федерального университета.

Также во время отчета губернатор сообщил, что на социальную защиту населения в 2010 году было направлено около 13 млрд рублей. Получателями мер социальной поддержки стали более 700 тысяч человек.

В 2010 году расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составили 13,2 млрд рублей. Из них 6,7 млрд – средства на оказание мер социальной поддержки гражданам при оплате услуг ЖКХ.

В завершение отчета губернатор Сергей Дарькин поблагодарил всех приморцев за работу и ответил на вопросы депутатов ЗС ПК, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Юрий Рогов
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