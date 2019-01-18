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Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
Чтобы подать документы, у претендентов будет всего девять дней
Дума Владивостока готовится объявить конкурс на замещение должности мэра Владивостока. Ожидается, что официально его объявят в конце текущего месяца; однако состав конкурсной комиссии и сроки конкурсных процедур уже известны.
Согласно проекту решения, которое сегодня, 17 января, рассматривает профильный комитет Думы Владивостока, конкурс будет объявлен на заседании Думы Владивостока 28 января. Документы от желающих занять кресло градоначальника будут приниматься с 30 января по 11 февраля по рабочим дням. То есть для подачи документов у соискателей мэрского кресла будет всего девять дней. Интересно, что при проведении «мэрского» конкурса в конце 2017 года этот срок составлял полмесяца и включал в себя выходные дни.
На проверку документов отведен месяц, после чего состоится первый этап конкурса – его предполагается провести 12 марта. Второй этап – собеседование с претендентами – запланирован на 18 марта, и после него конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение городских депутатов не менее двух кандидатур. Окончательное решение, вероятнее всего, будет принято на заседании Думы Владивостока в конце марта.
В состав конкурсной комиссии со стороны Думы Владивостока войдут вице-спикер Геннадий КУЛИКОВ, председатель бюджетного комитета Владимир ИСАКОВ, депутаты Виктор АБЛАПОВ и Виктор ФЕДОРОВ. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО назначил свою половину членов конкурсной комиссии: проводить собеседование с претендентами он отправил своего заместителя по внутренней политике Антона ВОЛОШКО, замдиректора департамента внутренней политики Сергея БАТАЕВА, представителя правового департамента АПК Виктора КИРЯЕВА и депутата Законодательного Собрания Приморья Юрия КОРСАКОВА.
Напомним, что пост главы Владивостока является вакантным с середины октября, когда в отставку ушел предыдущий мэр, избранный по конкурсу – Виталий ВЕРКЕЕНКО. После его отставки обязанности главы города исполняли Сергей ШЕРСТЮК и (с 22 декабря 2018 года) Олег ГУМЕНЮК.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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