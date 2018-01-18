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В поддержку Путина подписались 20 тысяч приморцев
Организаторы сбора подписей намерены тщательно проверить правильность заполнения листов перед отправкой в ЦИК
Количество подписей избирателей, собранных в Приморье в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, почти втрое превысило «норматив», установленный для каждого региона. Об этом в среду, 17 января, сообщила сопредседатель регионального штаба общественной поддержки кандидата, доверенное лицо Владимира Путина в Приморском крае Татьяна КУРЛЕЕВА.
Напомним, что по действующему законодательству кандидаты в президенты, участвующие в выборах в порядке самовыдвижения, должны до конца января собрать и сдать в Центризбирком РФ не менее 300 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. При этом от каждого региона РФ принимается не более 7,5 тысяч подписей. Однако еще за две недели до конца отведенного на сбор подписей срока приморские сторонники Владимира Путина собрали гораздо больше необходимого количества – около 20 тысяч подписей.
- Начиная с 8 января, волонтеры собирают подписи в крупных городах края. В каждом пункте сбора в день собирается более 100 подписей, граждане довольно активно участвуют в данном процессе. Кроме того, более 200 добровольцев вели «подписную кампанию» по месту жительства избирателей во всех уголках Приморского края. Каждый из них собирал подписи у своих соседей, друзей, коллег, - рассказала Татьяна Курлеева в ходе заседания регионального штаба общественной поддержки Владимира Путина.
В настоящее время собранные в регионе подписи «за Путина» проходят предварительную проверку комиссией из 10 человек, среди которых есть почерковеды, юристы, нотариусы. Их задача – проверить подлинность подписей и правильность заполнения подписных листов волонтерами.
- «Человеческий фактор», безусловно, играет свою роль, ошибки случаются. Думаю, что с этим сталкиваются все кандидаты, которые собирают подписи, - высказала мнение Татьяна Курлеева. – Но, поверьте, проверка идет очень жесткая. Мы бракуем даже малейшие неточности.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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