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ЦИК определит, кто станет соперником Владимира Путина

18 Января 2012, 14:07 | Приморье

18 января официально завершается сбор подписей в поддержку независимых кандидатов в президенты России.

Россиянам предстоит выбрать президента страны 4 марта. Парламентским партиям для выдвижения достаточно лишь подать документы своего кандидата в Центризбирком. «Единая Россия» выдвинула Владимира ПУТИНА. КПРФ – Геннадия ЗЮГАНОВА. ЛДПР – Владимира ЖИРИНОВСКОГО. «Справедливая Россия» - Сергея МИРОНОВА. Всем остальным претендентам, даже если их поддерживают весьма многочисленные организации и незарегистрированные партии, приходится собирать подписи в свою поддержку.

В рамках предстоящих 4 марта выборов им нужно было с 23 декабря до 18 января собрать 2 млн автографов россиян. В числе несистемных претендентов шестеро, в том числе один из основателей партии «Яблоко», ныне руководитель ее фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григорий ЯВЛИНСКИЙ, президент ООО «Группа ОНЭКСИМ» Михаил ПРОХОРОВ, экс-мэр Владивостока и лидер незарегистрированной партии «Свобода и народовластие» Виктор ЧЕРЕПКОВ.

- Никто и никогда не собирал такого количества подписей. Это очень серьезный вызов. Но иначе в бюллетене 4 марта не будет никакой альтернативы. Люди разочаруются и не придут, а Путин - уверенно победит в первом туре, - подчеркивают представители партии «Яблоко».

Претендент от «Яблока», основатель партии Григорий ЯВЛИНСКИЙ, в Приморье выписал доверенность на сбор подписей трем уполномоченным.

- Сбор подписей мы вели тремя способами, - рассказывает лидер Приморского регионального отделения «Яблока» Владимир НИКИФОРОВ. – Во-первых, сами уполномоченные собирали подписи. Во-вторых, мы специально для сбора подписей сняли офис в центре Владивостока. В-третьих, к нам приходили люди, которые не просто ставили подписи, но и еще брали с собой подписные листы для своих близких и знакомых.

Оригинальные способы привлечения внимания использовали представители самовыдвиженца олигарха Михаила ПРОХОРОВА. Нацепив себе на спину и грудь соответствующие лозунги, они катались с ледяных горок как пингвины и пытались рассмешить народ. В Приморье известный олигарх выдал более 20 нотариально заверенных удостоверений своих уполномоченных.

Экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ официально выдвинут Союзом избирателей России «Президент-2012» и коалицией из более 200 общественных организаций, объединившихся в Общественный Совет гражданского общества. ЦИК вначале не принял документы. Предложил доработать – к финансовому отчету о доходах за последние три года добавить и за 2007 год. В тот же день Виктор Черепков вложил необходимые документы, которые ЦИК принял.

- Собирать подписи было довольно сложно. Зима, холодно, - посетовал в интервью «ЗР» заместитель Виктора Черепкова по партии «Свобода и народовластие» Денис ГОЛОВЧАН. – Надеемся, что Виктор Иванович получит удостоверение кандидата в президенты. После этого планируем провести сбор в Москве, где и определим стратегию и тактику избирательной кампании. Думаю, одним из главных станет лозунг «Власть – народу».

Оппозиция видит своей главной задачей на предстоящих выборах президента в том, чтобы Владимир Путин не сумел победить в первом туре и состоялся второй.

- В сложившейся ситуации Владимиру Путину выгодно большое количество кандидатов. В таком случае оппозиционно настроенные избиратели распылят свои голоса. А вот у сторонников действующей власти альтернативы нет. И отрыв Владимира Путина от конкурентов получится наиболее значительным, полагают некоторые эксперты.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
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