Приморью снизили квоту на привлечение гастарбайтеров

Согласно установленной на 2012 год квоте на иностранную рабочую силу, предприниматели Приморского края смогут пригласить 28 702 гастарбайтеров.

Особенно умиляет эта точность до двух человек. Ибо по опыту минувшего года известно, что квота была исчерпана еще в апреле, но иностранцы все ехали и ехали в Приморье. Для сравнения: в 2011 году официально было разрешено приглашение 34 тыс. рабочих из зарубежья. За год Управление миграционной службы поставило на учет 292 тыс. иностранных граждан и выдало более 40 тыс. разрешений на работу

Как сообщает сайт УФМС России по Приморскому краю, анализ миграционной обстановки в Приморском крае свидетельствует об увеличении внешней миграции иностранных граждан. За последние три года количество иностранных граждан, въехавших через пункты пропуска Приморского края, увеличилось на 14,5%. За 11 месяцев 2011 года въехало 341500 иностранных граждан, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (318960) и почти в 10 раз превышает квоту для трудовых мигрантов (не туристы же едут!). Кстати, выехали 324491 иностранный гражданин (в 2010-м – 297717, +9%). Вот и считайте, сколько осело.

Так как же остановить рост нелегалов? По словам начальника отделения УФМС Александра ВОРОПАЕВА, специалистам миграционной службы края пришлось провести в 2011 году на четверть больше проверок по фактам нарушения миграционного законодательства, чем в 2010-м. Как следствие, к административной ответственности привлечено на 40% больше иностранных граждан, чем годом ранее. На 58% выросло количество вынесенных судебных решений о выдворении незаконных мигрантов за пределы Российской Федерации.

К слову, снижение квоты на привлечение иностранной рабочей силы отчасти есть требование федерального центра. Иными словами, если по сравнению с предыдущим годом квота не снижена, то региону подрезается бюджет. Правда, источники «ЗР» говорят, что к Приморскому краю это правило относится в наименьшей степени, поскольку регион готовится к важной международной встрече в 2012 году и никак без иностранной рабочей силы обойтись не может. Таков, вроде бы взгляд на край министра регионального развития Виктора БАСАРГИНА. Еще одна причина постоянного снижения потребности в иностранной рабочей силе заложена в программе снижения напряженности на рынке труда.

Увеличение в 2011 году внешней миграции иностранных граждан в Приморский край отразилось на данных переписи населения. Так, в Приморье в пять раз увеличилось количество лиц узбекской национальности, при этом надо иметь в виду, что национальное самоопределение не относилось к обязательным данным переписи, и национальность записывалась, если опрашиваемый сам желал ее назвать. И эти данные – лишь верхушка айсберга, так как упрощенный порядок получения гражданства бывших граждан СССР способствует притоку желающих осесть на ПМЖ из Средней Азии. В Приморье создан уже своеобразный плацдарм.

По данным «ЗР», есть инициативная группа желающих открыть в крае филиал одного из банков Узбекистана. (Вообще-то вначале собирались купить один из местных региональных банков – владельцы отказали). Как сообщил газете осведомленный источник, собственное финансовое учреждение нужно для «выдачи денег гражданам Узбекистана и Киргизии (и только!) для приобретения ими жилья в Приморье или тем из них, кто оказался в трудной ситуации по… миграционным картам». При этом готовы идти на риск, ведь карта - документ, так скажем, не жесткой защищенности, относительно легко подделываемый.

Впрочем, не газете заботиться о политике финансового учреждения, да еще пока не пришедшего в край. Мы хотим лишь обратить внимание на то, что миграционная политика России при ее невнятности способствует расширению интернационального плацдарма для международного бизнеса в Приморье. Желательно бы только не теневого и легального, какой, увы, не является сегодня сама миграция.

Досье «ЗР»

Расчеты Федеральной миграционной службы на возвращение в Россию сотен тысяч соотечественников оказались сильно преувеличены. В рамках госпрограммы по переселению соотечественников в Россию переехало более 61 тысяч человек, 29 тысяч из них - в 2011 году, хотя в 2006 году, когда программа была принята, планировалось, что ею воспользуются до 300 тысяч человек в год. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы Константин РОМОДАНОВСКИЙ, сообщает «Коммерсант».

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».