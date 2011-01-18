Депутат Лысак попросился в отставку

На январском заседании Законодательного Собрания будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий депутата ЗС ПК Геннадия ЛЫСАКА. Об этом заявил на встрече с журналистами края председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ.

«Геннадий Лысак прислал заявление о сложении полномочий депутата, мотивируя его состоянием своего здоровья», - сообщил спикер. Геннадий Лысак, находящийся на лечении в медицинских учреждениях, длительное время не принимал участие в работе приморского парламента. Известно, что несколько лет назад депутат перенес операцию по пересадке донорского сердца в одном из госпиталей республики Корея. По словам Виктора Горчакова, его обращение к другому депутату, Юрию СТЕПАНЧЕНКО, который не участвует в заседаниях парламента, с предложением сложить полномочия, осталось без ответа.

Оба депутата, по неоднократным сообщениям СМИ, находятся в международном розыске в связи с уголовными делами. Один, как считается в Приморье, находится в США, другой – в Корее. Корреспондент Primamedia, дозвонившийся до Геннадия Лысака, сообщает, что тот готовится к очередной госпитализации с 15 января. Депутат говорит, что не скрывается, и при желании его можно найти. «Вы же до меня дозвонились», - сказал он корреспонденту.

Дополнительные выборы по 5-му избирательному округу Геннадия Лысака, находящемуся во Владивостоке, проводиться не будут. Таковы, по словам председателя избирательной комиссии края Татьяна ГЛАДКИХ, правила: « Если процедура снятия полномочий с депутата состоится, довыборы проводиться не будут, поскольку до окончания полномочий текущего созыва Законодательного Собрания осталось менее 1 года». В соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством очередные выборы депутатского корпуса пройдут 4 декабря 2011 года.