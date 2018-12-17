Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поздравил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с предварительной победой на повторных выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. «Позвонил и поздравил с победой», — заявил Осипов в беседе с агентством.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также поздравил Кожемяко и поставил перед ним задачи по развитию Приморья. "Работы у нас много - столицу ДФО будем создавать", - отметил Трутнев. Олег Кожемяко не планирует резких изменений в составе администрации края и ее трансформацию в правительство в ближайшие шесть месяцев. После победы на выборах Кожемяко намерен использовать свой опыт руководителя применительно к ситуации конкретно в Приморье. "Нужно посмотреть, как лучше, проанализировать, поработать в этой системе. Я работал в других системах, поэтому можно сравнить", - сказал Кожемяко.

Врио губернатора пригласил к сотрудничеству оппонентов на выборах. Заинтересованные в развитии Приморья политики смогут получить посты в администрации. "Кто не ставит политические амбиции выше интересов жителей, то, конечно, тот будет работать. Есть толковые ребята, мы с удовольствием их возьмем", - заявил Кожемяко.

Фото Марии Кузовлевой, газета «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



