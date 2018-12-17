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В Приморье ждут поддержки с Сахалина
В Приморье ждут поддержки с Сахалина
Новый глава региона опирается на проверенных управленцев
Председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА, как и ожидалось, подала в отставку. Приморские политологи считают, что в ближайшее время она переберется в Приморье, победу на выборах главы которого, по предварительным данным, одержал Олег КОЖЕМЯКО.
Врио председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей БЕЛИК, ранее курировавший в правительстве экономический блок.
Трудовую деятельность Вера Георгиевна Щербина начала в 1978 году. Прошла путь от техника-строителя до заведующей отделом в Пожарском районном Совете народных депутатов поселка Лучегорск Приморского края. С 2001 по 2005 годы - работа в администрации Приморского края. Занимала должности начальника отдела, заместителя руководителя департамента финансов - начальника бюджетного управления департамента финансов. В 2005 году перешла на работу в администрацию Корякского автономного округа. До конца 2007 года занимала должности начальника управления финансов, налогов и сборов администрации Корякского автономного округа, вице-губернатора Корякского автономного округа – начальника департамента финансов администрации Корякского автономного округа. В 2008 году - федеральный инспектор департамента по вопросам экономической политики, главный советник департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в ДФО. В декабре 2008 года была назначена заместителем председателя правительства Амурской области – министром финансов Амурской области. С октября 2012 года по сентябрь 2015 года - первый заместитель председателя правительства Амурской области. С сентября 2015 года - первый заместитель председателя правительства Сахалинской области. В январе 2016 года назначена председателем правительства Сахалинской области.
Алексей Белик - уроженец станицы Павловской Краснодарского края, окончил с отличием Кубанский государственный технологический университет по специальности "Финансы и кредит". Г-н Белик трудился в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, где занимал должность руководителя по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры. На Сахалине начинал с должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска, откуда ушел в региональное правительство министром экономического развития, а затем занял кресло одного из семи зампредов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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