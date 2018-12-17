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Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"

17 Декабря 2018, 08:46 | Приморье

Победитель выборов губернатора Приморья рассказал о первоочередных задачах

Олег КОЖЕМЯКО, уверенно побеждающий в первом туре повторных выборов губернатора Приморского края, дал первые комментарии журналистам приморских СМИ. По словам нового главы края, за последние два месяца проделана большая работа, но предстоит сделать еще больше.

- Нас ждет большая работа. Но эта работа – во благо Приморья и его жителей, - подчеркнул Олег Кожемяко. – Это исполнение наказов, пожеланий, искоренение тех проблем, которые были в Приморье последнее время. Безусловно, мы будем опираться на помощь федерального центра. Очень важно, что Владивосток стал столицей Дальнего Востока – это потребует коренных изменений в облике города.

Приоритеты губернатора Кожемяко, с его слов – это развитие социальной сферы, ремонт дорог и мостов, благоустройство, «возвращение» судоремонта на отечественные верфи.

Добавим, что подсчет голосов продолжается, но итоговые цифры уже вряд ли будут серьезно меняться. После обработки 80% протоколов участковых комиссий Кожемяко набирает около 60% голосов приморцев, пришедших на участки. Вторым с 26,5% идет Андрей АНДРЕЙЧЕНКО из ЛДПР. Алексея ТИМЧЕНКО поддержали 5,4% избирателей, Розу ЧЕМЕРИС – около 3,9%. 

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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