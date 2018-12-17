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Приморский астролог составил "личностную карту" Олега Кожемяко
«Такую личность можно сравнить с мощным потоком на пути которого лучше не вставать»
Приморский астролог на своем сайте Feng-shuivladivostok.ru обнародовал личностную карту нового губернатора Приморья Олега Кожемяко. Карта была составлена за несколько дней до выборов и публиковать ее в СМИ было нельзя по требованиям законодательства. Сегодня представляем ее в авторской редакции.
«В это воскресение 16 декабря во Владивостоке пройдут повторные выборы Губернатора Приморского края. Как человек всю жизнь пока живший здесь и практикующий китайскую астрологию Ба Цзы более 20 лет не могу оставаться в стороне от судьбоносных решений нашего края. Наблюдая за тем как развивается наш край используя максимум процентов 30 своего развития я решил открыть для своих читателей закрытые гороскопы, которые я составляю исключительно по заказу.
Представляю анализ Личности главного претендента на пост Губернатора Кожемяко Олега Николаевича.
Историю делают люди, а именно человеческая энергетика человека (что изучает Ба Цзы) может подсказать, что ожидать от человека, как будет развиваться территория, что ожидать населению.
От себя лично считаю, что для быстрого, динамичного развития края нужен жёсткий, харизматичный лидер. Время разговоров и декораций прошло, настало время дел.
Итак имея дату рождения из открытых источников Кожемяко О. Н. 17.03.1962 г показываю характеристику в тезисах:
«Янский край» — упрямый и сильный характер. Обычно это командиры, часто военные! Лучшая, карьера — это управление людьми. Такую личность можно сравнить с мощным потоком на пути которого лучше не вставать. Нужно приспособиться использовать его энергию в своих целях. Такие люди как танки, все сметают на своём пути. (похожая характеристика у главы Газпрома).
Но самое важное, чтобы понять нужен ли нам данный руководитель мы смотрим 10 летний столп удачи. Вкратце: каждые 10 лет у человека меняются энергетические характеристики и если они благоприятные, то астролог говорит, что Личность находится в удаче и у него все получится.
А теперь внимание! С 2008 по 2018 гг, Олег Николаевич находился под влиянием энергий выражающих аспект «Склонность к богатству» / «Чрезвычыйная власть» и эти энергии ему благоприяины, также в тот период имеется символическая звезда «Путешествующая лошадь» что говорит о частых перемещениях. Что было в тот период? Из сообщений СМИ удачная продажа семейного бизнеса ПБТФ примерно за 500 млн. $. (помню что из себя представляла эта база в 1995 году после приватизации, но ему удалось её поднять) руководство Корякским округом, Амурской и Сахалинской областью т е частые перемещения и агрессивное руководство. Почему агрессивное? Олега Николаевича можно сказать назначали по прямому представлению Президента для решения важных задач.
Сейчас в 2018 году происходит смена 10 летних стихий у личности, которые будут влиять вплоть до 2028 года. Это стихии «Прямое богатство» и «Правильная власть» и они благоприятны. Что можно ожидать? Некоторое успокоение, переход от жёсткого и агрессивного управления к вдумчивому с высоким чувством ответственности и коллегиальному принятию решений. Человеку важно ощущение реальности — порядок, благополучие построенное на порядочности и честности.
Итог: личность находится в полосе удачи, а значит ему можно доверить территорию.
Я всегда голосую за человека, а не какую партию он представляет. Данному человеку можно доверить нашу территорию.
Как то так.
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