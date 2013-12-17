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Проект главного финансового документа Приморья принят во втором чтении
На внеочередной сессии краевого парламента приморские законодатели рассмотрели целый ряд бюджетных вопросов, выделили дополнительные средства на достройку Приморского театра оперы и балета и приняли в свои ряды нового депутата.
В начале заседания председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ вручил депутатское удостоверение единороссу Игорю КАПЛЕНКО, который занял место выбывшего однопартийца Евгения ОВЕЧКИНА. Напомним, в ходе ноябрьской сессии полномочия Овечкина были досрочно прекращены по решению большинства депутатов. А вот место Павла СЕРЕБРЯКОВА, бывшего зампреда комитета по социальной политике, который не так давно был назначен вице-губернатором Приморья, пока остается вакантным. Поскольку Серебряков проходил по одномандатному округу, новый депутат будет избран, скорее всего, только в сентябре следующего года, в единый день голосования.
Основным вопросом внеочередной сессии стало обсуждение краевого бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Участие в обсуждении главного финансового документа принял губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который лично присутствовал на заседании. Напомним, в начале декабря, при подготовке ко второму чтению, глава региона провел встречу с депутатами. В итоге целый ряд поправок, предложенных народными избранниками, получили одобрение губернатора, соответственно расходы краевого бюджета на 2014 год выросли на 265 млн 440 тыс. рублей.
В результате произведенной корректировки бюджет пришлось возвращать к процедуре первого чтения. С критикой законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ. Владимир БЕСПАЛОВ выразил серьезную обеспокоенность сокращением расходов краевого бюджета-2014 почти на 10 млрд руб. по сравнению с бюджетом текущего года. Евгений БОЧАРОВ назвал главный финансовый документ края «бюджетом стагнации, который ведет регион от кризиса к дефолту».
«Мы не планируем сокращения расходов ни по одному важному разделу, - возразил вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. - Просто там, где можно привлечь внебюджетное финансирование, мы это делаем. Текущие расходы как по социальным, так и по экономическим статьям растут, исключение составляют только объекты саммита АТЭС, строительство которых уже завершено».
Губернатор также не согласился с высказанными замечаниями, охарактеризовав краевой бюджет на следующий год как бюджет развития и предложив депутатам в первую очередь опираться на конкретные цифры социально-экономических показателей. «Сегодня перед нами стоит задача обеспечить замену поступлениям из федерального бюджета, - заявил глава региона. - Мы делаем основной акцент на привлечение частных инвестиций, и первые результаты уже есть. Тот же «Газпром» в течение нескольких лет вложит в экономику Приморского края более 13 млрд долларов».
Несмотря на позицию депутатов-коммунистов, которые заявили, что будут голосовать против, представленный проект бюджета смог набрать большинство голосов. В первом чтении за документ проголосовали 28 депутатов из присутствующих 33, во втором - 27.
В результате основные характеристики краевого бюджета на 2014 год выглядят так: доходная часть - 73,1 млрд рублей; расходная - 79,8 млрд руб.; дефицит - 6,7 млрд руб. Расходная часть увеличена за счет дополнительных ассигнований на капитальный ремонт учреждений культуры - 30 млн руб.; капитальный ремонт учреждений здравоохранения - 47,6 млн руб., создание доступной среды для инвалидов - 4,9 млн руб.; реконструкцию спортивного комплекса в поселке Смоляниново - 40 млн руб.; на организацию лесного хозяйства и контроль за оборотом древесины - порядка 96 млн руб. Ожидается, что в третьем чтении проект бюджета-2014 будет рассмотрен на очередной сессии краевого парламента 19 декабря.
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2014 год был утвержден во втором чтении без поправок. Предполагается, что он будет бездефицитным и составит по доходам и расходам 19,89 млрд руб. А вот бюджет ТФОМС на 2013 год подвергся корректировке в связи с уточнением параметров доходной и расходной частей. Расходы бюджета фонда по итогам года составят 17 млрд 869 млн руб. и превысят доходы на 503 млн 79 тыс. руб. Дефицит будет покрыт за счет остатков средств на счетах фонда по состоянию на 1 января 2013 года.
Наконец, парламентарии одобрили выделение дополнительных средств на достройку Приморского театра оперы и балета. Цена госконтракта возросла на 700 млн рублей - именно столько необходимо компании «Аркада» для сдачи объекта в эксплуатацию (сейчас он готов на 90%). Несмотря на ранее высказанные возражения со стороны депутатов-коммунистов, корректировка была одобрена большинством голосов. Подобная практика основана на положениях Федерального Закона №94 и неоднократно имела место в других субъектах РФ, отмечают эксперты.
Что касается запланированных к обсуждению законопроектов о субвенциях муниципалитетам на образование, их рассмотрение было отложено, поскольку консенсус в этом вопросе между законодательной и исполнительной ветвями власти Приморья еще не достигнут. В частности, речь идет о том, кто должен нести расходы на технический и обслуживающий персонал в учреждениях образования - бюджеты муниципальных образований или субъекта федерации. На данный момент депутаты ожидают разъяснений от прокуратуры Приморского края, которая, в свою очередь, обратилась за разъяснениями в Генеральную прокуратуру, сообщил губернатор. Как только ответ будет получен, парламентарии вернутся к рассмотрению данного вопроса.
Ирина ГОРДЕЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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