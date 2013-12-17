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Экс-губернатор Приморья Дарькин будет получать из бюджета Владивостока по 180 тыс. руб. ежегодно
Саммит АТЭС и «шальные» федеральные деньги сыграли злую шутку с льготниками Владивостока. Из-за того, что в течение нескольких лет трансферты из федеральной и краевой казны составляли более 30% всех доходов Владивостока, с 2014 года город лишится права на дополнительные меры социальной поддержки более тысячи малоимущих граждан.
Под секвестр попадут лишь расходы, не отнесенные к вопросам местного самоуправления, однако этого хватило, чтобы вызвать бурю эмоций в среде городских депутатов: ведь выплаты почетным гражданам Владивостока, в число коих входит, к примеру, бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН, пока никто отменять не собирается.
Отмена дополнительных мер соцзащиты обсуждалась 11 декабря на комитете Думы Владивостока по социальной политике и делам ветеранов. Аргументы мэрии города о том, что Бюджетный кодекс не дает правовых оснований для «социализма» после 1 января 2014 года, членов комитета явно не устроили. Так, единственный депутат от ЛДПР в городской думе Андрей АНДРЕЙЧЕНКО с присущей истинным жириновцам решительностью призвал коллег не только не отменять дополнительные выплаты, но и не принимать во внимание протест прокуратуры, если таковой последует.
В том, что соцзащита - это функции краевой власти, а прокуратура наверняка будет настаивать на исполнении Бюджетного кодекса, депутатов не смогла убедить и вице-мэр Елена ЩЕГОЛЕВА. Она предложила депутатам, которые хотели бы сохранить дополнительные меры социальной поддержки, выйти с такой инициативой в Законодательное Собрание края или еще выше - в Государственную Думу. Сегодня дополнительные выплаты получают более 1 тысячи жителей Владивостока. С 2014 года они по-прежнему смогут получать меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством.
Комитет не смог найти консолидированного решения проблемы. Депутат Дмитрий ЛЕГКИЙ предложил заменить дополнительные меры соцподдержки новой социальной программой для малоимущих, а председатель социального комитета Ольга ВОРОЖБИТ – поискать пути увеличения собственных доходов Владивостока, из которых потом можно было бы дополнительно поддержать малоимущих.
По вопросу об отмене мере соцподдержки голоса разделились пополам: три депутата проголосовало за, и три – против. Таким образом, на заседание думы 19 декабря вопрос будет вынесен без рекомендации комитета. И споры на этот счет – очевидно, не менее оживленные – будут вестись уже на уровне думы.
А вот отменять или сокращать денежное довольствие почетных граждан Владивостока пока не планируется. Хотя подобные предложения в ходе комитета прозвучали: как считают депутаты Дмитрий ПОТАШЕВ и Андрей ГАЛИЦКИХ, почетные граждане – люди небедные и могли бы «добровольно-принудительно» поделиться пособием с нуждающимися категориями граждан. Однако от скоропалительных выводов депутатов предостерегла первый заместитель главы Владивостока Екатерина ХИМИЧ.
- Каждый год звание почетного гражданина присваивается только одному человеку. Большинство почетных граждан – люди преклонного возраста, и они уходят по естественным причинам, - напомнила представитель «серого дома». А коллеги депутатов напомнили, что почетные жители Владивостока – это не только Сергей Дарькин и Борис Грызлов, но и ветераны войны и труда, ныне находящиеся на заслуженном отдыхе. И для них 180 тыс. руб. в год – значимая сумма.
Возможно, что именно ее величина заставила обратить внимание депутатов (многие из которых являются обладателями бизнеса – прим. ред.), хотя изменения в МПА о почетных жителях касаются лишь периодичности выплат. Если сейчас каждому из почетных граждан выплачивается по 15 тыс. руб. ежемесячно, то с 2014 года этой категории лиц предлагается выплачивать 180 тыс. руб., но всего лишь раз в год – накануне Дня города.
В итоге за новую схему проголосовали все члены комитета. Таким образом, уже к 154-летию со дня основания Владивостока его почетные граждане, включая, разумеется, и Сергея Дарькина, имеют шанс получить 180 тыс. руб.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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