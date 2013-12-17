У приморских строителей объектов саммита АТЭС "отжимают бизнес"?

Столичным миллиардерам – ордена, приморским бизнесменам – срок. Они, похоже, виноваты уж тем, что имеют приморскую прописку

Накануне 4 ноября - праздника то ли народного единства, то ли российской государственности - в Кремле вручали высокие награды. Среди целого актерского парада удостоен был ордена и главный строитель кампуса ДВФУ, миллиардер из списка «Форбс» Арас АГАЛАРОВ. Поощрили и строителей Русского моста. А теперь вопрос на засыпку: а вы знаете хотя бы одного выходца из «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая подарила главный для нас объект саммита АТЭС - мост через Золотой Рог? Приморские строители свое получили… - уголовные дела.

Признаюсь сразу, эти строки - больше эмоции, чем расследование подоплеки еще одного уголовного дела. Еще вчера - популярная и любимая бизнес-леди Марина ЛОМАКИНА, сегодня - подследственная. Талантливый менеджер – лауреат Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года», человек ответственный, с активной жизненной позицией, патриот нашего края… Такой мы ее знаем. И вдруг - «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Такую статью нашли для бывшего гендиректора краевой компании «Наш дом - Приморье» и депутата.

Вроде бы в людях разбираюсь. И Марину Александровну знаю неплохо. Вот и спрашиваю себя: могла Ломакина «схимичить» и оформить задним числом вексель? Допускаю. Бизнесмены, да и чиновники, в условиях нашего российского бухгалтерского учета задним числом могут оформить что угодно, чтобы нарушения бухучета не переросли в нарушение закона. Могут и делают. Особенно в части таких сложных и, будем откровенны, спорных строек, как те же «Хаятты», деньги на достройку которых все еще раз за разом перечисляются из краевого бюджета. Заметим, уже без Ломакиной во главе компании «Наш дом – Приморье».

Задаю себе вопрос: а могла ли Ломакина украсть 11 миллионов и положить их в карман своему мужу? Уверена: нет! Даже следствие, прикрываясь громкой статьей «поддельных денег», осторожно с выводами: «Подозреваемая заключила договор подряда с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, являющимся ее супругом».

И я вспомнила, как три года назад, в январе 2011-ого, расстроенная Марина призналась «не для печати», что сейчас она 100-процентных гарантий не даст, что успеет к саммиту с теми самыми 5-звездочными отелями. Кстати, ОАО «Наш дом – Приморье» было лишь оператором, а не строительной компанией. Буквально в конце декабря подрядчик отеля на мысе Бурном объявил, что с января на объект не выйдет, и снял людей со стройки. А ведь она три месяца билась с ходатайствами на кредит в банке, поручиться за которые не решались власти. Сроки летят… Кто без денег будет работать?! Правильно, уговорить она могла только мужа, то есть генерального директора строительной компании «Далта-Восток-1» Олега ДРОЗДОВА.

Того самого Дроздова, соучредителя нескольких строительных и инвестиционных компаний в Приморье и за его пределами, в чьем активе доведенные до ума жилые долгострои и рекультивация ТБО на Горностае, строительство нового полигона и завода по переработке ТБО (что-то 4 года назад желающих заняться свалками мы не наблюдали), новые дома и коттеджный поселок, наконец, участок интегрированной игорной зоны в бухте Муравьиной…

Олега Дроздова, мужа Марины Ломакиной, арестовали в октябре (это когда готовили наградные листы для Агаларова). В деле, говорят, фигурируют такие же сомнительные миллионы, и не 11, а 300 (из 700 млн по госконтракту на рекультивацию свалки на Горностае?!). Вот только в публичных комментариях и в СМИ все больше про «Первую игровую компанию Востока», где Дроздов – совладелец. После 6 лет потуг администрации Приморского края найти инвесторов, зону поделили на 10 участков и обязали «своих» строителей сделать инфраструктуру для инвесторов. ООО «Первая игровая компания Востока» заключило с ОАО «Наш дом - Приморье» инвестиционный договор на строительство вот такого участка и даже нашло иностранного инвестора. Да еще какого! Melco инвестирует $700 млн. Осенью 2014 г. обещали первый отель и казино открыть, здание уже почти построено, остались инженерные коммуникации…

Лакомый объект, однако, у «Первой игорной компании Востока»! И потому по поводу ареста совладельца в приморских деловых кругах бытует мнение: «отжимают бизнес». А когда Дроздова расколоть не удалось, мол, взялись за жену…

Так же сегодня оценивают и мытарства на стороне, за тридевять земель, «Тихоокеанской мостостроительной компании», которую лишили подрядов на родной земле, заменив варягами, головные офисы которых расположены преимущественно внутри Садового кольца. И все потому, что этот бизнес поднялся в 10-летие губернаторства Сергея ДАРЬКИНА? Или просто кому-то очень понравилась эта строительная компания международного класса и ее нужно «уценить»? Сколько ни проверяли генерального директора «ТМК» Виктора ГРЕБНЕВА, нашли только одну вину – слишком профессиональную компанию создал.

Заподозрить меня в причастности к «дарькинскому клану» трудно. Но что плохого в том, что по «дарькинским» тендерам приморские предприниматели получили госконтракты на самые сложные объекты саммита – строить в условиях многолюдного города, его жилых кварталов, в сжатые сроки, то и дело извиняясь за принесенные неудобства? И справились с этим. Развили свои строительные мощности, вырастили собственных профессионалов…

Недостроенными после саммита остались «Фетисов-холл», Театр оперы и балета, 5-зведочные отели, и не потому, что сил не хватило. Смета на эти объекты была явно занижена. Может, и сознательно. Теперь нужно дофинансирование, по 700 (или сколько там?) млн рублей на каждый. Но иначе объекты бы и не появились в нашем городе – федеральный центр никогда бы не пошел на такие суммы софинансирования. (Так у нас, кстати, появились, не без согласия столичных контролеров, удешевленные технологии на дорогах, эстакаде через залив и так далее, за что сегодня винят почему-то строителей.)

Сегодня вглядываясь в обновленные фасады и дороги Владивостока, приморцы искренне благодарны Владимиру Путину за его внимание к нам и, что не менее важно, решимость. Вопреки всем советчикам и скептикам он настоял, что принимать высоких гостей из АТР Россия будет именно на берегу Тихого океана. Форум не принес нам иллюзорных инвестиций, но оставил Владивостоку обновленные кварталы и новый символ – мост через Золотой Рог. За эту реализованную столетнюю мечту жители российской окраины многое готовы простить федеральному центру. Простят ли двойные стандарты в отношении приморского бизнеса – вопрос.

Почему приморские участники созидания нового Владивостока оказались лишь в списках фигурантов уголовных дел и арбитражных дел о банкротстве? Почему созданный на подготовке саммита инжиниринговый и строительно-индустриальный потенциал оказался сегодня за обочиной дорог и мостов?

Вот такие грустные мысли навеяло Послание Владимира Путина. Налоговые каникулы новому бизнесу - это хорошо. А что остается «старому»? Сворачиваться или отдаваться в «более эффективные руки»? Причем явно не приморские…

Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Владимира Кобзаря.