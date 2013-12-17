Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У приморских строителей объектов саммита АТЭС "отжимают бизнес"?
Столичным миллиардерам – ордена, приморским бизнесменам – срок. Они, похоже, виноваты уж тем, что имеют приморскую прописку
Накануне 4 ноября - праздника то ли народного единства, то ли российской государственности - в Кремле вручали высокие награды. Среди целого актерского парада удостоен был ордена и главный строитель кампуса ДВФУ, миллиардер из списка «Форбс» Арас АГАЛАРОВ. Поощрили и строителей Русского моста. А теперь вопрос на засыпку: а вы знаете хотя бы одного выходца из «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая подарила главный для нас объект саммита АТЭС - мост через Золотой Рог? Приморские строители свое получили… - уголовные дела.
Признаюсь сразу, эти строки - больше эмоции, чем расследование подоплеки еще одного уголовного дела. Еще вчера - популярная и любимая бизнес-леди Марина ЛОМАКИНА, сегодня - подследственная. Талантливый менеджер – лауреат Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года», человек ответственный, с активной жизненной позицией, патриот нашего края… Такой мы ее знаем. И вдруг - «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Такую статью нашли для бывшего гендиректора краевой компании «Наш дом - Приморье» и депутата.
Вроде бы в людях разбираюсь. И Марину Александровну знаю неплохо. Вот и спрашиваю себя: могла Ломакина «схимичить» и оформить задним числом вексель? Допускаю. Бизнесмены, да и чиновники, в условиях нашего российского бухгалтерского учета задним числом могут оформить что угодно, чтобы нарушения бухучета не переросли в нарушение закона. Могут и делают. Особенно в части таких сложных и, будем откровенны, спорных строек, как те же «Хаятты», деньги на достройку которых все еще раз за разом перечисляются из краевого бюджета. Заметим, уже без Ломакиной во главе компании «Наш дом – Приморье».
Задаю себе вопрос: а могла ли Ломакина украсть 11 миллионов и положить их в карман своему мужу? Уверена: нет! Даже следствие, прикрываясь громкой статьей «поддельных денег», осторожно с выводами: «Подозреваемая заключила договор подряда с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, являющимся ее супругом».
И я вспомнила, как три года назад, в январе 2011-ого, расстроенная Марина призналась «не для печати», что сейчас она 100-процентных гарантий не даст, что успеет к саммиту с теми самыми 5-звездочными отелями. Кстати, ОАО «Наш дом – Приморье» было лишь оператором, а не строительной компанией. Буквально в конце декабря подрядчик отеля на мысе Бурном объявил, что с января на объект не выйдет, и снял людей со стройки. А ведь она три месяца билась с ходатайствами на кредит в банке, поручиться за которые не решались власти. Сроки летят… Кто без денег будет работать?! Правильно, уговорить она могла только мужа, то есть генерального директора строительной компании «Далта-Восток-1» Олега ДРОЗДОВА.
Того самого Дроздова, соучредителя нескольких строительных и инвестиционных компаний в Приморье и за его пределами, в чьем активе доведенные до ума жилые долгострои и рекультивация ТБО на Горностае, строительство нового полигона и завода по переработке ТБО (что-то 4 года назад желающих заняться свалками мы не наблюдали), новые дома и коттеджный поселок, наконец, участок интегрированной игорной зоны в бухте Муравьиной…
Олега Дроздова, мужа Марины Ломакиной, арестовали в октябре (это когда готовили наградные листы для Агаларова). В деле, говорят, фигурируют такие же сомнительные миллионы, и не 11, а 300 (из 700 млн по госконтракту на рекультивацию свалки на Горностае?!). Вот только в публичных комментариях и в СМИ все больше про «Первую игровую компанию Востока», где Дроздов – совладелец. После 6 лет потуг администрации Приморского края найти инвесторов, зону поделили на 10 участков и обязали «своих» строителей сделать инфраструктуру для инвесторов. ООО «Первая игровая компания Востока» заключило с ОАО «Наш дом - Приморье» инвестиционный договор на строительство вот такого участка и даже нашло иностранного инвестора. Да еще какого! Melco инвестирует $700 млн. Осенью 2014 г. обещали первый отель и казино открыть, здание уже почти построено, остались инженерные коммуникации…
Лакомый объект, однако, у «Первой игорной компании Востока»! И потому по поводу ареста совладельца в приморских деловых кругах бытует мнение: «отжимают бизнес». А когда Дроздова расколоть не удалось, мол, взялись за жену…
Так же сегодня оценивают и мытарства на стороне, за тридевять земель, «Тихоокеанской мостостроительной компании», которую лишили подрядов на родной земле, заменив варягами, головные офисы которых расположены преимущественно внутри Садового кольца. И все потому, что этот бизнес поднялся в 10-летие губернаторства Сергея ДАРЬКИНА? Или просто кому-то очень понравилась эта строительная компания международного класса и ее нужно «уценить»? Сколько ни проверяли генерального директора «ТМК» Виктора ГРЕБНЕВА, нашли только одну вину – слишком профессиональную компанию создал.
Заподозрить меня в причастности к «дарькинскому клану» трудно. Но что плохого в том, что по «дарькинским» тендерам приморские предприниматели получили госконтракты на самые сложные объекты саммита – строить в условиях многолюдного города, его жилых кварталов, в сжатые сроки, то и дело извиняясь за принесенные неудобства? И справились с этим. Развили свои строительные мощности, вырастили собственных профессионалов…
Недостроенными после саммита остались «Фетисов-холл», Театр оперы и балета, 5-зведочные отели, и не потому, что сил не хватило. Смета на эти объекты была явно занижена. Может, и сознательно. Теперь нужно дофинансирование, по 700 (или сколько там?) млн рублей на каждый. Но иначе объекты бы и не появились в нашем городе – федеральный центр никогда бы не пошел на такие суммы софинансирования. (Так у нас, кстати, появились, не без согласия столичных контролеров, удешевленные технологии на дорогах, эстакаде через залив и так далее, за что сегодня винят почему-то строителей.)
Сегодня вглядываясь в обновленные фасады и дороги Владивостока, приморцы искренне благодарны Владимиру Путину за его внимание к нам и, что не менее важно, решимость. Вопреки всем советчикам и скептикам он настоял, что принимать высоких гостей из АТР Россия будет именно на берегу Тихого океана. Форум не принес нам иллюзорных инвестиций, но оставил Владивостоку обновленные кварталы и новый символ – мост через Золотой Рог. За эту реализованную столетнюю мечту жители российской окраины многое готовы простить федеральному центру. Простят ли двойные стандарты в отношении приморского бизнеса – вопрос.
Почему приморские участники созидания нового Владивостока оказались лишь в списках фигурантов уголовных дел и арбитражных дел о банкротстве? Почему созданный на подготовке саммита инжиниринговый и строительно-индустриальный потенциал оказался сегодня за обочиной дорог и мостов?
Вот такие грустные мысли навеяло Послание Владимира Путина. Налоговые каникулы новому бизнесу - это хорошо. А что остается «старому»? Сворачиваться или отдаваться в «более эффективные руки»? Причем явно не приморские…
Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-губернатор Приморья Дарькин будет получать из бюджета Владивостока по 180 тыс. руб. ежегодно
- У приморских строителей объектов саммита АТЭС "отжимают бизнес"?
- C 4 января 2013 года работа на объектах саммита АТЭС во Владивостоке продолжится
- ЛИ Янг Гу: Чтобы в новом году сбылись все ваши мечты (по меньшей мере, три)!
- Владимир Миклушевский: Приморский край должен стать привлекательной площадкой для инвесторов
- Программа социально-экономического развития Приморского края представлена главам муниципальных образований
- ОТСТАВКА В ПРИМОРЬЕ: Как Сергей Якушин стал крайним...
- Владимир Миклушевский: Сегодня Приморский край переживает второе рождение
- С чем связаны кадровые рокировки в «Нашем доме Приморье»?
- Аналитики высказывают пять причин, чтобы инвестировать в Приморский край
Новости раздела
- XII Международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 18-19 октября
- 9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке
- Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
Комментарии
-
-
-
-
-
-
Псевдоним11:40, 17.12.2013#
Все всё прекрасно ПОНИМАЮТ!!! И чета Ломакиных , когда вступила на эту бизнесдорожку -тоже отдавала себе отчет, какие "правила игры" и как по ним надо играть! И самое главное -КАКОВА ЦЕНА ВЫИГРЫША!!! Такие времена-как говорит Познер, нгичего нового и удивительного. . .
-
-
-
-
Псевдоним13:28, 17.12.2013#
Такая явно заказная статья!! Столько бреда написано для наивного обывателя. . . Компания ужасная, строят хреново, эти му@&$ки даже не провели отопление в подъездах жилых домов, построенных ими. . Компания отдавала огромный откат Дарькину. . . Ничего не занижено по гостиницам, если не воровать можно построить отличные отели. . Дроздов вообще крайне недалекий человек. . . Когда-то был юристом в мэрии, еще при копылове, отзывались о нем как о некомпетентном работнике. . . Статья такая заказная, что даже можно угадать сумму за нее заплаченную по тем деферамбам, что содержатся в тексте
-
-
Володя21:33, 17.12.2013#
Что, трусливые, подчищаете коменты. Повторю ещё раз. Статья просто отвратительная, заказная. Сколько вам заплатили за оправдывание воров из педрильной россии? Ломакина со своим вором должна сидеть в тюрьме а ТМК - отмечено по заслугам. Зализ путину тебе зачтется и прочитай почему не хватало денег, а теперь доделываем за наш счёт: http://www. compromat. ru/page_34004. htm Коператив "СОСНЫ". Не убирайте комент, пусть все знают.
-
-
-
еее10:16, 18.12.2013#
Далта-Восток вообще попутавшее все компания цены в строящихся ей домах вообще зашкаливают и это при том, что они работают вплотную с РЖС которые выделяют бюджетные деньги на создание инфраструктур. По Ломакиной и ее мужу давно плачет тюрьма, как раз из за таких прохиндеев и разваливается экономика Приморского края. Неплохо бы было привлеч и главного фигуранта в этом деле гр-на Дарькина. Ведь почти половина денег выделенная на строительство отелей крутились в его банке.
-
-
ty10:21, 18.12.2013#
понятно. что заказная статья. . . . . . . Но вопрос из бюджета средств много выделено было. . . . Недостроенными после саммита остались «Фетисов-холл», Театр оперы и балета, 5-зведочные отели. . . . А бюджетные средства куда делись?А канализационная очистная система во Владивостоке, не работающая, столько денег закопали. А неработающий водопровод с Пушкинской депрессии стоит ржавеет, столько денег закопали. . . .
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
Неужели ЭТО навсегда?(. . .