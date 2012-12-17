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Завершено строительство нефтепровода ВСТО-II в Приморском крае

17 Декабря 2012, 15:25 | Приморье
Строительство нефтепровода ВСТО-II завершено. Как сообщили в управлении энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы. Запуск нефтепровода состоится в последней декаде декабря.

Строительство нефтепровода ведётся в Приморском крае с 2010 года. Мощность системы – 50 миллионов тонн нефти в год.

Протяжённость нефтепровода по территории края - 447,5 километра. Работу трубопроводной системы будут обеспечивать 3 нефтеперекачивающие станции: в Лесозаводске, в селе Горный Хутор Черниговского района и в селе Ивановка Анучинского района. Работу трубопроводной системы будет обеспечивать  развитая инфраструктура: современные линии и средства связи, системы энергоснабжения, подъездные дороги, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Конечная точка нефтепровода – специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино. В настоящее время поставки нефти сюда ведутся по железной дороге, но после начала эксплуатации трубопровода нефть напрямую будет поступать в порт.

Руководство страны неоднократно подчёркивало, что помимо экспорта нефти с месторождений Восточной Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона задача проекта – развитие российского Приморья. Наличие нефти позволит создать крае принципиально новую отрасль промышленности – нефтехимию. Так, в районе Находки уже ведётся строительство современного нефтехимического комбината.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: энергетика  нефть  нефтегазохимия  нефтепровод  порты  энергоснабжение 



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