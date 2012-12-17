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Завершено строительство нефтепровода ВСТО-II в Приморском крае
Строительство нефтепровода ведётся в Приморском крае с 2010 года. Мощность системы – 50 миллионов тонн нефти в год.
Протяжённость нефтепровода по территории края - 447,5 километра. Работу трубопроводной системы будут обеспечивать 3 нефтеперекачивающие станции: в Лесозаводске, в селе Горный Хутор Черниговского района и в селе Ивановка Анучинского района. Работу трубопроводной системы будет обеспечивать развитая инфраструктура: современные линии и средства связи, системы энергоснабжения, подъездные дороги, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Конечная точка нефтепровода – специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино. В настоящее время поставки нефти сюда ведутся по железной дороге, но после начала эксплуатации трубопровода нефть напрямую будет поступать в порт.
Руководство страны неоднократно подчёркивало, что помимо экспорта нефти с месторождений Восточной Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона задача проекта – развитие российского Приморья. Наличие нефти позволит создать крае принципиально новую отрасль промышленности – нефтехимию. Так, в районе Находки уже ведётся строительство современного нефтехимического комбината.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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