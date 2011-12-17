Шувалов пообещал, что переход на газ не отразится на шахтерах Приморья

Такое заявление было сделано первым вице-премьером Правительства РФ Игорем Шуваловым на встрече с жителями Михайловского муниципального района. Как известно, переход котельной ТЭЦ-2 на газ существенно снизил нагрузку на угледобывающие предприятия. А значит, им придется сокращать количество персонала, что особенно может сказаться на жителях моногородов.

- Конечно, всем хочется, чтобы тарифы понизились, и экология меньше страдала, а для этого необходим переход на газ, - отметил Шувалов. - Что касается конкретно работников угольной отрасли, краевой администрации нужно создавать новые рабочие места, а также «включить» программы занятости. У людей должна быть возможность бесплатно обучиться новой профессии. Хотя в любом случае никто их завтра увольнять не собирается.

Также Игорь Шувалов подчеркнул, что угольному разрезу поселка Новошахтинский окажут содействие с выходом на новые рынки сбыта, в том числе и в АТР. В частности, это может быть большой логистический проект, который будет реализовываться совместно с зарубежными партнерами.