www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Энергетика
Распечатать

Приморский газ простимулирует развитие Партизанского района

17 Декабря 2011, 18:05 | Приморье

В селе Сергеевка Партизанского района прошла встреча губернатора Приморского края Сергея Дарькина с жителями села.

Как сообщил губернатор, Партизанский район, включая село Сергеевку, входит в программу газификации края. В ближайшие годы здесь проведут газ во все частные дома. Кроме того, в районе будет построена новая ТЭЦ. Как отметил Сергей Дарькин, эти проекты дадут стимул для развития территории.

Губернатор сообщил, что до наступления холодов в селе Сергеевка будет отремонтирована дорога, которая проходит в переулках Зеленый и Восточный. На эти цели из средств краевого бюджета выделено 3 миллиона рублей. Он также рассказал о больших проектах в нефтегазовой отрасли, которые реализуются в крае. И предложил угольщикам проходить переобучение, чтобы потом работать на новых нефте- и газохимических производствах.

Сергей Дарькин ответил на вопросы жителей Сергеевки. В частности, людей интересовала возможность участия в программе капитального ремонта жилья, которая софинансируется из краевого бюджета. Губернатор рассказал подробнее о совместном региональном проекте капремонта «Дом, в котором мы живем» и пригласил всех активнее в него включаться. Кроме того, губернатора спросили о возможности использования здания детского сада, которое сейчас занимает детский дом, по его прямому назначению. Сегодня в очереди на получение места в детском саду в селе Сергеевка стоит около 400 детей. Сергей Дарькин ответил, что надеется: в Приморье будет создано больше приемных семей, и это позволит постепенно закрыть детские дома. Сейчас в крае принята и успешно действует программа поддержки таких семей.

Во время встречи жители села обратились к губернатору с просьбой построить в Сергеевке хоккейную коробку. Сергей Дарькин дал такое поручение и поставил жесткие сроки для его выполнения. «В январе я приеду в ваше село, чтобы сыграть в хоккей со сборной командой Сергеевки уже в новой коробке», - пообещал губернатор.

Кроме того, он вручил сертификаты на улучшение жилищных условий 13 семьям - участникам краевой целевой программы «Социальное развитие села».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru