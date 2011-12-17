Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский газ простимулирует развитие Партизанского района
В селе Сергеевка Партизанского района прошла встреча губернатора Приморского края Сергея Дарькина с жителями села.
Как сообщил губернатор, Партизанский район, включая село Сергеевку, входит в программу газификации края. В ближайшие годы здесь проведут газ во все частные дома. Кроме того, в районе будет построена новая ТЭЦ. Как отметил Сергей Дарькин, эти проекты дадут стимул для развития территории.
Губернатор сообщил, что до наступления холодов в селе Сергеевка будет отремонтирована дорога, которая проходит в переулках Зеленый и Восточный. На эти цели из средств краевого бюджета выделено 3 миллиона рублей. Он также рассказал о больших проектах в нефтегазовой отрасли, которые реализуются в крае. И предложил угольщикам проходить переобучение, чтобы потом работать на новых нефте- и газохимических производствах.
Сергей Дарькин ответил на вопросы жителей Сергеевки. В частности, людей интересовала возможность участия в программе капитального ремонта жилья, которая софинансируется из краевого бюджета. Губернатор рассказал подробнее о совместном региональном проекте капремонта «Дом, в котором мы живем» и пригласил всех активнее в него включаться. Кроме того, губернатора спросили о возможности использования здания детского сада, которое сейчас занимает детский дом, по его прямому назначению. Сегодня в очереди на получение места в детском саду в селе Сергеевка стоит около 400 детей. Сергей Дарькин ответил, что надеется: в Приморье будет создано больше приемных семей, и это позволит постепенно закрыть детские дома. Сейчас в крае принята и успешно действует программа поддержки таких семей.
Во время встречи жители села обратились к губернатору с просьбой построить в Сергеевке хоккейную коробку. Сергей Дарькин дал такое поручение и поставил жесткие сроки для его выполнения. «В январе я приеду в ваше село, чтобы сыграть в хоккей со сборной командой Сергеевки уже в новой коробке», - пообещал губернатор.
Кроме того, он вручил сертификаты на улучшение жилищных условий 13 семьям - участникам краевой целевой программы «Социальное развитие села».
Новости тематики
- Депутаты Владивостока решили ускорить газификацию города
- "РАО ЭС Востока" оценивает развитие электроэнергетики Дальнего Востока в 500-600 млрд рублей
- Владимир Миклушевский: "Уссурийская ТЭЦ должна работать на приморском угле"
- Для малого бизнеса в Приморском крае будет снижен энерготариф
- Тарифный агитотряд: Александр Костенко открыл глаза приморцам
- Чего ожидать приморцам от квитанций по оплате электроэнергии в июле?
- Доля высокотехнологичных производств в экономике Приморья за пять лет увеличится почти в 1,5 раза
- В Приморском крае стартовала реализация проекта саммита АТЭС
- Завершено строительство нефтепровода ВСТО-II в Приморском крае
- Сергею Сидорову представили проект строительства электростанции на солнечных батареях в Приморье
Новости раздела
- Депутаты Владивостока решили ускорить газификацию города
- Решения для инвестиций
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова