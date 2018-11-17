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Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций

17 Ноября 2018, 17:00 | Приморье

В интернете появилась информация о том, что местный штаб готовит информационные атаки, в частности, против Олега Кожемяко и его семьи

Избирательная комиссия Приморского края практически всю неделю принимала документы на регистрацию кандидатов на выборы главы региона. Помимо врио губернатора Олега Кожемяко документы на регистрацию подают и другие кандидаты от разных партий. Никто из них не жаловался на давление или какие-то проблемы при прохождении муниципального фильтра, а просто работали с депутатами и главами.

Стоит отметить, что для Кожемяко, о чем он не раз заявлял, было важно выдвигаться именно в порядке самовыдвижения без каких-либо партий. В регионе по-прежнему наблюдается общественный раскол, который необходимо устранять. А это возможно только в процессе объединения вокруг одной цели - развитие региона для его жителей. Но такая позиция нравится далеко не всем и в крае в ближайшие дни возможно резкое изменение предвыборного информационного фона в негативную сторону.

Как уже сообщалось, незадолго до этого шага региональные эксперты уже оценили промежуточные позиции Олега Кожемяко. Так, консалтинговый центр «Эксперт Групп» в начале ноября провёл социологическое исследование по тему предвыборной ситуации в Приморском крае. Опрос проводился для изучения текущих позиций основных кандидатов в губернаторы региона, информирования населения о повторных выборах 16 декабря, а также оценки социального самочувствия со стороны жителей.

Несмотря на то, что Кожемяко всего чуть больше месяца находится на посту главы региона, он уже успел наработать известность и собственный уровень поддержки населения. Его рейтинг уже перевалил за 40%. Это говорит о том, то несмотря на недовольства народа политикой федеральных властей, жители края понимают, что регион должен развиваться в правильном направлении и дальше.

А по данным «Эксперт Групп» наибольшей известностью из выдвинутых на момент проведения исследования 18 кандидатов, обладали три всего кандидата. Лидером по данному показателю является глава региона Олег Кожемяко (81%), с небольшим отрывом идёт депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко (73%) и замыкает тройку депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Андрейченко (34%).

Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, рейтинги поддержки у кандидатов несколько иные и итоговые показатели поддержки населения будут зависеть от того, как будет выглядеть финальный пул кандидатов после регистрации. В этой связи авторы исследования тестировали разные варианты списков кандидатов. В зависимости от них рейтинг Олега Кожемяко колеблется от 38 до 43 процентов от всех. При этом процент допустимого голосования за Кожемяко - 57%. Что касается рейтинга Андрея Ищенко, то в зависимости от вариантов он колеблется от 20 до 23%.

При этом, по словам экспертов, так было не всегда. После назначения врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко его рейтинг составлял 25-26 %, тогда как у Ищенко он был 41%. Однако у «красного губернатора» уже на тот момент отмечалась отрицательная динамика, в сравнении с сентябрьскими показателями.

Никто не ожидал, что Кожемяко станет настолько популярным политиком в Приморье, который быстро получит реальную поддержку населения. В этой связи некоторые его оппоненты, похоже, начинают играть в грязные игры. Впрочем, приморцам не привыкать читать в соцсетях и в прочих инфоресурсах дезинформацию, а то и откровенную провокацию. Все это может вновь появиться и в ближайшее время. В частности, резко активизировался местный штаб скандально известного политика Навального, который, по слухам, может вскоре посетить край и лично.

Появление этой одиозной личности в Приморье, по сути, откидывает нас в 2011-2012 года, когда данный оппозиционер и некоторые его сторонники призывали поменять власть и выводили людей на улицы. В свое время у власти хватило смелости прекратить эти события, однако мы знаем случаи, когда такие личности добивались своих целей - Украина прекрасный тому пример.

Очевидно, что оппозиции нечего предложить населению кроме как громких популистских заявлений без опоры на какие-либо реальные ресурсы и достижения. Эти люди просто играют на эмоциях населения и не имеют реальных компетенций и ресурсов для честной борьбы за кресло главы региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: протест  атака  кожемяко  выборы  избирком  провокация  штаб  Навальный 



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