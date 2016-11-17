В Приморье выбрали мэра Артема

Депутаты Думы Артемовского городского округа большинством проголосовали за кандидатуру Александра Авдеева. Второй этап конкурсного отбора на замещение вакантной должности состоялся сегодня, 17 ноября.

На голосование депутатов Думы по итогам конкурсного отбора было представлено три кандидата. За Александра Авдеева проголосовало большинство народных избранников, сообщает пресс-служба Администрации Приморского края.

Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность исполняющего обязанности главы Артема. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», имеет большой опыт работы в управленческой сфере. С 2001 года и по сей день работал в мэрии Артема.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, выборы глав муниципальных образований в Приморье проходят в три этапа – проверка документов, собеседование и голосование депутатского корпуса.

«Во втором этапе кандидатам нужно было проявить свои лидерские качества, представить собственную стратегию развития муниципального образования для того, чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть перспективного руководителя района. Лучшие кандидатуры были выставлены на голосование депутатского корпуса», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».

В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году уже избраны главы Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.