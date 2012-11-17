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В Приморском крае заводу «Звезда» обещаны миллиарды

17 Ноября 2012, 19:54 | Приморье

Правительство определило стратегию развития Дальневосточного судостроительного кластера. Он будет ориентирован исключительно на внутренний рынок, доложил на заседании правительства РФ министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ.

- Необходима концентрация на внутреннем высокотехнологичном заказе и отказ от бесперспективной конкуренции с Китаем, Японией и Южной Кореей, которые массово производят суда общего пользования, соответственно, транспортные суда, за исключением судов для внутренних водных путей. Поэтому в госпрограмме нами определены приоритетные рыночные ниши - это военное кораблестроение, развитие рыбопромыслового флота, обеспечение техникой Северного морского пути и освоение шельфа, а также речное судостроение.

В соответствии с госпрограммой еще большее значение отводится заводу «Звезда», входящему в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Завод может получить на свое развитие от 27 млрд до 60 млрд рублей в зависимости от того, какие стадии большого проекта ДВЦСС будут на нем реализованы в окончательном варианте. «Все остальные предприятия Дальневосточного центра будут выполнять роль кооператоров с поставкой блоков и выполнением заказов в рамках этого масштабного проекта», - сказал Денис Мантуров.

Министр отметил, что Россия не отказывается от развития в Приморье совместного проекта «Восток-Раффлс», завязанного со строительством морских буровых платформ.

- Мы в некотором роде зависим от «Штокмана». «Но не только «Штокман» и не только «Газпром» будут являться заказчиками на этой верфи. Это отдельная тема, которая будет продолжать развиваться. Почему я назвал и поставил акцент на заводе «Звезда»? Поскольку это основной проект у нас на Дальнем Востоке. Если сравнивать эти два проекта, условно говоря, по капексу (CAPEX, capital expenditures - «капитальные затраты»), то «Восток-Раффлс» - это порядка 6,5 млрд рублей (максимум 7 млрд) со всей инфраструктурой, а «Звезда» - от 27 млрд до 60 млрд.

- Проект нормальный, пока будет действовать российский госзаказ, - прокомментировал планы по развитию на Дальнем Востоке судостроительного кластера д. э. н. Михаил ТЕРСКИЙ. - Но если он выйдет в рыночное пространство и вынужден будет сам формировать портфель заказов, то риски очень большие. Проблемы нашего судостроения понятны, есть разные способы выхода на мировой рынок - в качестве самостоятельного субъекта, чего мы сейчас не можем, и в режиме интеграционного встраивания - у нас реализуется этот вариант. Мы входим в холдинг крупнейшей корейской компании по производству судов, которая ежедневно выпускает со стапеля одно судно. Мы на заводе «Звезда» собираемся выпускать одно судно в месяц, или 10-12 судов в год. На таких объемах создать кластер невозможно, если кто-то понимает в экономике. То, что мы встраиваемся в корейский кластер, это положительный момент. На нашу территорию переносятся производства, по которым мы имеем конкурентные преимущества - металл, электроэнергия и более дешевая рабочая квалифицированная сила. Но все наукоемкое производство - приборы, энергетические установки, т. е. наполнение этого проекта, - будет корейским. Для Кореи это очень выгодный проект.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Автор: Надежда Воронцова
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