www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В бюджете г. Находки на 2012 год более 56% расходов имеют социальную направленность

17 Ноября 2011, 18:44 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. В 2012 году около 90 млн рублей из бюджета г. Находки (Приморский край) будет израсходовано на ремонт дорог в рамках соответствующей целевой программы. 14 млн рублей запланированы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 20 млн пойдет на приведение в порядок внутридомовых проездов.

Депутаты городской думы единогласно проголосовали за бюджет Находки на 2012 год во втором и окончательном третьем чтении.

После голосования глава Находки Олег КОЛЯДИН поблагодарил депутатский корпус за плодотворную совместную работу и выразил уверенность, что принятый бюджет будет способствовать дальнейшему развитию Находки и повышению качества жизни горожан.

Глава города выделил ряд значимых мероприятий, которые в будущем году будут профинансированы за счет бюджетных средств. В частности, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья впервые выделяется 50 млн рублей. В целях улучшения экологической обстановки 20 млн рублей будет направлено на реконструкцию городских очистных сооружений в бухте Тунгус.

Значительно увеличены расходы местного бюджета на ремонт дорог – до 90 млн рублей в рамках соответствующей целевой программы. На 14 млн рублей город профинансирует мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 20 млн пойдет на приведение в порядок внутридомовых проездов. Еще одно важное направление – развитие сети дошкольных образовательных учреждений. На программу «Детский сад – детям» будет выделено 45 млн рублей. Добавим, что на реализацию всех 19-ти действующих в Находке целевых программ в бюджете 2012 года заложено более 354 млн рублей.

Как сообщила начальник финансового управления администрации города Ольга АФАНАСЬЕВА, по доходам бюджет Находки сформирован в сумме 2 млрд 149,4 млн рублей, по расходам – 2 млрд 253,5 млн, с превышением расходов над доходами на 104,1 млн рублей.

Собственные доходы по сравнению с ожидаемым исполнением в текущем году запланированы с увеличением на 40,8 млн рублей, в том числе налоговые возрастут почти на 10%. Субвенций и субсидий Находка получит 359,6 млн рублей, дотаций из краевого бюджета – 13,7 млн. Что касается расходов, то более 56% из них имеют социальную направленность. Помимо текущего финансирования учреждений запланировано 82 млн рублей на ремонт зданий и строительство новых объектов.


Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru