В бюджете г. Находки на 2012 год более 56% расходов имеют социальную направленность

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. В 2012 году около 90 млн рублей из бюджета г. Находки (Приморский край) будет израсходовано на ремонт дорог в рамках соответствующей целевой программы. 14 млн рублей запланированы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 20 млн пойдет на приведение в порядок внутридомовых проездов.

Депутаты городской думы единогласно проголосовали за бюджет Находки на 2012 год во втором и окончательном третьем чтении.

После голосования глава Находки Олег КОЛЯДИН поблагодарил депутатский корпус за плодотворную совместную работу и выразил уверенность, что принятый бюджет будет способствовать дальнейшему развитию Находки и повышению качества жизни горожан.

Глава города выделил ряд значимых мероприятий, которые в будущем году будут профинансированы за счет бюджетных средств. В частности, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья впервые выделяется 50 млн рублей. В целях улучшения экологической обстановки 20 млн рублей будет направлено на реконструкцию городских очистных сооружений в бухте Тунгус.

Значительно увеличены расходы местного бюджета на ремонт дорог – до 90 млн рублей в рамках соответствующей целевой программы. На 14 млн рублей город профинансирует мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 20 млн пойдет на приведение в порядок внутридомовых проездов. Еще одно важное направление – развитие сети дошкольных образовательных учреждений. На программу «Детский сад – детям» будет выделено 45 млн рублей. Добавим, что на реализацию всех 19-ти действующих в Находке целевых программ в бюджете 2012 года заложено более 354 млн рублей.

Как сообщила начальник финансового управления администрации города Ольга АФАНАСЬЕВА, по доходам бюджет Находки сформирован в сумме 2 млрд 149,4 млн рублей, по расходам – 2 млрд 253,5 млн, с превышением расходов над доходами на 104,1 млн рублей.

Собственные доходы по сравнению с ожидаемым исполнением в текущем году запланированы с увеличением на 40,8 млн рублей, в том числе налоговые возрастут почти на 10%. Субвенций и субсидий Находка получит 359,6 млн рублей, дотаций из краевого бюджета – 13,7 млн. Что касается расходов, то более 56% из них имеют социальную направленность. Помимо текущего финансирования учреждений запланировано 82 млн рублей на ремонт зданий и строительство новых объектов.