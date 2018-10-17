В Приморье учились встречать холода во всеоружии

Пожарные Приморья проводят тренировки для оказания помощи автомобилистам в условиях непогоды. С приближением холодного времени года подобные тренировки актуальны, особенно для муниципалитетов, на территории которых находятся высокогорные перевалы.

Провести профилактические мероприятия до начала холодов - такую задачу поставил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, одна из первых тренировок прошла в Дальнегорском городском округе в районе Высокогорского перевала. Здесь были сосредоточены силы и средства 37 пожарной части - автоцистерна и пункт обогрева на базе машины «КаМАЗ», а также экскаватор Примавтодора.

«Было отработано взаимодействие по оперативному выдвижению в район условной ЧС», - подчеркнули специалисты.

Аналогичные тренировки запланированы и в других районах Приморья.

Кроме того, в эти дни пожарные проводят тренировки на объектах теплоэнергоснабжения в связи с началом отопительного сезона. В рамках пожарно-тактических учений отрабатываются практические действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по ликвидации условных ЧС.

Особое внимание пожарные уделяют работе с населением по вопросам противопожарной безопасности при эксплуатации домового отопительного оборудования – печного, котельного и электрического типа нагрева, содержания придомовых территорий в осенний пожаро-

опасный период и мерам пожарной безопасности при посещении гражданами лесных массивов.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.