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Hi-tech система в Приморье работает через пень колоду
Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО вынесет на федеральный уровень обсуждение необходимости установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили в Приморье. Для региона, где большинство автомобилей - подержанные иномарки из Японии, этот вопрос стоит особенно остро. Вопрос об установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» задали Олегу Кожемяко на встрече с жителями Уссурийского городского округа.
«Система в Приморье по факту не работает, а установка ее стоит от 30 тысяч рублей и выше. Считаем, что она жителям Приморья просто не нужна», - считает житель Уссурийска Денис ТРОФИМОВ, и его поддержал весь зал.
Олег Кожемяко отметил, что солидарен в этом мнении с жителями края.
«Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен ее ставить? На новых русских автомобилях кнопка есть, этого достаточно. Наше общее мнение я озвучу на следующей неделе заместителю Председателя Правительства и полпреду Президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях. Рассчитываю, что федеральная власть нас услышит», - подчеркнул Олег Кожемяко.
После встречи с жителями врио губернатора добавил, что сегодня система «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье действительно показала себя неэффективной в условиях и пробок, и сложностей с приездом спасателей в определенные территории.
«Платить по 30 тысяч рублей за бесполезный инструмент - это противоречит интересам людей и создает дополнительные трудности», - считает Олег Кожемяко.
Напомним, согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили, должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».
Для Приморского края нововведение повлекло рост стоимости иномарок, ввозимых преимущественно из Японии. Кроме того, автомобилисты, эксплуатирующие систему, жалуются на неэффективность соответствующих приборов. Общественные организации автомобилистов ранее направляли обращения в Правительство с предложением отказаться от обязательной установки приборов «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки.
Пока же для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первоначально этот порядок должен был действовать до 1 июля 2018 года. С его окончанием постановка на учет привезенных из-за рубежа машин стала бы невозможной, так как пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно. По обращению администрации Приморского края в июне этого года Правительство РФ продлило срок действия временного порядка на год – до 1 июля 2019 года.
На фото: Кроме финансовых издержек, приморцы практически не почувствовали эффект от установки в их автомобилях кнопок системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Фото из архива
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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