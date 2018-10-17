Глава Приморья привез из столицы деньги и надежды

Председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал ряд поручений своим заместителям и министерствам по итогам обращений от временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО.

Так, заместителю председателя правительства Виталию МУТКО поручено совместно с Минстроем России подготовить предложения по передаче участков для жилищного строительства.

«Проблема наводнений в Приморском крае носит хронический характер. Доложите предложения по финансированию строительства защитных сооружений», - говорится в поручении премьера своему первому заместителю Антону СИЛУАНОВУ и Минприроды России. Совместно с Минздравом Минфину также предстоит решить проблему кредиторской задолженности медицинских учреждений Приморского края.

Медицину вылечат от долгов

По обращению главы региона Приморью направят 1,7 миллиарда рублей на решение проблемы закредитованности медицинских учреждений. Обращаясь к руководителю кабмина, Олег Кожемяко подчеркнул, что ситуация в здравоохранении края непростая. Нет специалистов - от этого страдают люди.

«У нас меньше всех врачей по Дальнему Востоку: в среднем по региону примерно на 10 тысяч приходится 40,2 врача, у нас - 33. По средним медицинским работникам - на Дальнем Востоке 88, если брать средние показатели, у нас - 61. От этого идет совмещение ставок. Но если где-то по совмещению ставок удается выровнять заработную плату, то уже качественные услуги очень сложно населению из-за нехватки специалистов предоставлять», - отметил он, добавив, что сложности возникают и в связи с отсутствием необходимого оборудования в больницах, в том числе для выявления заболеваний на ранних стадиях.

Еще один вопрос, который озвучил на встрече с Дмитрием Медведевым врио губернатора, - закредитованность медицинских учреждений Приморья.

«Сегодня уже возникают сложности с приобретением медицинских препаратов, расходных материалов, оплатой за коммунальные услуги - в отдельных лечебных учреждениях уже подвергаются аресту счета», - отметил Олег Кожемяко. В связи с этим он обратился к премьер-министру с просьбой выделить Приморскому краю 1,7 миллиарда рублей на решение данного вопроса.

Кроме того, по его словам, в Москве состоялся разговор с министром здравоохранения Вероникой СКВОРЦОВОЙ о необходимости разработки в Приморье плана по модернизации здравоохранения и обеспечению данной сферы специалистами.

«Мы примем ряд законов на местном уровне по поддержке молодых специалистов-врачей. В ближайшее время выйдет группа специалистов из Минздрава с тем, чтобы разработать по каждому направлению свою маршрутную карту, по которой мы будем двигаться. Минздрав готов помогать оборудованием, чтобы сделать медицинскую помощь доступной и качественной населению», – подвел итоги состоявшихся переговоров Олег Кожемяко.

Наводнения не дают житья

Дмитрий Медведев по итогам встречи с Олегом Кожемяко также дал поручение предусмотреть для Приморского края финансирование на строительство водозащитных сооружений в сумме 3,7 миллиарда рублей.

По словам Олега Кожемяко, в Приморье был разработан план по защите населенных пунктов от паводков. Данный план подразумевает проектирование и строительство береговых защитных линий, дамб на территории 13 населенных пунктов в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском районе, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Лесозаводске. На 2019-2022 годы требуется предварительно 4,3 миллиарда рублей.

«Постоянные наводнения приводят к разрушению социальной инфраструктуры, ущербу более 10 миллиардов рублей, портятся дороги. У людей возникает желание покинуть эти места из-за того, что каждый год приходится восстанавливать свой дом. Поэтому строительство дамб - это наиболее надежный способ сохранить территорию, уберечь ее до разрушения. В связи с этим Дмитрий Анатольевич поручил министерству природных ресурсов и Министерству финансов выделить краю необходимую сумму 3,7 миллиарда рублей на строительство водозащитных сооружений», - прокомментировал по итогам встречи Олег Кожемяко, добавив, что часть средств предусмотрят и в краевом бюджете.

Обманутые дольщики вздохнут свободно

Правительство РФ также готово помочь Приморью с развитием жилищного строительства, а также решением проблемы долгостроев. Олег Кожемяко вновь поднял перед Правительством РФ вопрос обманутых дольщиков в Приморье и отсутствия свободных площадок для комплексной застройки. Решить его предполагается за счет передачи в краевую собственность земли, принадлежащей «ДОМ.РФ» (АИЖК).

«Что касается бюджетников, мы ввели сейчас практику по социальной ипотеке, ее надо расширять. После предоставления этой земли в край мы будем передавать застройщикам землю с условием строительства жилья для дольщиков, поэтому это хорошее подспорье к тем социальным выплатам, которые будут идти из краевого бюджета. Параллельно эти застройщики будут достраивать дома на выгодных для всех условиях», - прокомментировал по итогам встречи Олег Кожемяко, добавив, что премьер-министру были переданы соответствующие материалы, подготовленные региональной администрацией.

Дмитрий Медведев отметил, что данная мера позволит не только решить проблему обманутых дольщиков, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства.

«Хорошо, давайте посмотрим. Действительно, эта проблема существует для Владивостока. И нужно посмотреть, каким образом создать новые, дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан, в том числе тех, кто пострадал от мошеннических схем, - для того чтобы решать жилищную проблему, реализовывать различные ипотечные продукты, включая те, о которых Вы сказали, - для молодых семей, для специалистов. Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, что у вас это получится», – подчеркнул глава Правительства.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.